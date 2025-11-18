Israel confirma bombardeamento de instalações do Hamas no sul do Líbano 

"O exército tinha como alvo terroristas que operavam num centro de treino do Hamas na zona de Ain el-Helweh, no sul do Líbano", referiram as Forças de Defesa de Israel (FDI) em comunicado.

"O complexo militar era utilizado pelos terroristas do Hamas para exercícios de treino de planeamento e execução de ataques terroristas contra as forças israelitas e o Estado de Israel", adiantou.

O ataque ocorreu no maior campo de refugiados do Líbano, localizado na cidade de Sidon, no sul do país.

O exército alega ter tomado medidas prévias para "mitigar danos a civis", como o uso de munições de precisão e vigilância aérea.

O Ministério da Saúde libanês informou que 13 pessoas morreram e várias ficaram feridas no ataque aéreo israelita em Sidon.

As ambulâncias continuam a transportar feridos para hospitais próximos, adiantou a mesma fonte.

Segundo a Agência Nacional de Notícias (NNA) libanesa, o ataque teve como alvo um carro junto à Mesquita Khaled bin al-Walid e posteriormente foram atingidos a própria mesquita e um centro com o mesmo nome.

O Ministério da Saúde libanês reportou também duas mortes em ataques com `drones` atribuídos a Israel na cidade de Bint Jbeil, no sul do Líbano, informação não confirmada pelo exército israelita.

Israel tem prosseguido ataques aéreos no Líbano, apesar do acordo de cessar-fogo assinado em novembro de 2024, que visava pôr fim ao conflito com o movimento xiita libanês Hezbollah, aliado do Hamas e tal como este apoiado militar e financeiramente pelo Irão.

Os militares israelitas afirmam geralmente ter como alvo membros do Hezbollah ou instalações pertencentes a este movimento, mas também têm atacado alegados membros do Hamas no Líbano.

Em outubro, foi alcançado um cessar-fogo na Faixa de Gaza entre Israel e o Hamas, após dois anos de guerra, desencadeada pelo ataque sem precedentes do movimento islamita contra Israel, a 7 de outubro de 2023.

O Líbano acolhe aproximadamente 222.000 refugiados palestinianos, segundo a ONU, a maioria dos quais vive em acampamentos.

Por meio de um acordo tácito, as organizações palestinianas controlam estes campos, nos quais o exército libanês não entra.

Em agosto, as fações palestinianas presentes nestes campos de refugiados no Líbano começaram a entregar as suas armas às autoridades, conforme um acordo assinado em maio que visava garantir o monopólio do Estado libanês sobre o armamento.