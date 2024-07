Israel confirma morte de militar após ataque maciço do Hezbollah

O militar, um reservista de 38 anos, era comandante adjunto da 8679ª unidade da Brigada Blindada de Reserva de Yifath, informou o exército israelita numa breve declaração na sua página oficial.

O Hezbollah afirmou ter disparado hoje "mais de 200 projéteis de vários tipos" contra "várias bases militares" em território israelita a partir do Líbano, numa segunda vaga de ataques em resposta à morte do comandante Muhamad Nimlah Nasser num bombardeamento israelita perto da cidade de Tiro.

Também hoje, o exército israelita confirmou novos bombardeamentos contra "alvos" do Hezbollah no sul do Líbano, incluindo uma "estrutura militar" em Shihin e três outras "infraestruturas militares" em Balat, sem que até ao momento tenha havido registo de vítimas.

O exército israelita e o Hezbollah - apoiado pelo Irão, que tem um peso político significativo no Líbano - têm estado envolvidos numa série de confrontos desde 08 de outubro, um dia depois dos ataques ao território israelita pelo Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) e outras fações palestinianas terem provocado cerca de 1.200 mortos e feito perto de 240 reféns.

As tensões têm vindo a aumentar nas últimas semanas e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, avisou recentemente que o exército israelita "está preparado para uma ação muito poderosa" na fronteira com o Líbano, enquanto o próprio exército afirma ter um plano em curso.

O número dois do Hezbollah, Naim Qassem, afirmou que uma expansão do conflito conduziria à "devastação e destruição" em Israel.