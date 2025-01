Israel confirma prisão de diretor de hospital no norte de Gaza

Um porta-voz militar alegou à agência EFE que "centenas de terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica estavam escondidos no Hospital Kamal Adwan", sob a direção de Hussam Abu Safiya, e que as forças de segurança israelitas estão a investigar o caso.

É a primeira vez que Israel confirma publicamente ter detido Safiya, depois de ter dito nos últimos dias que "não havia qualquer indicação" a esse respeito.

Abu Safiya tornou-se um dos rostos mais visíveis do duro cerco que o norte da Faixa sofre há mais de dois meses, e, nas últimas semanas, publicou vídeos quase diários sobre a situação em Kamal Adwan, que continuou a tratar doentes apesar dos constantes ataques israelitas.

O médico foi detido entre a passada sexta-feira e sábado numa operação israelita contra a unidade de Kamal Adwan, um dos poucos hospitais que ainda funcionavam no devastado norte da Faixa de Gaza.

Após a detenção, perdeu-se o rasto de Safiya, cuja última imagem divulgada nas redes sociais mostra como caminhava em direção a uma coluna de tanques no meio de uma rua de escombros e com enorme destruição à sua volta.

Os familiares do diretor do hospital, bem como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e várias organizações não-governamentais já exigiram a sua libertação.

Ao mesmo tempo, o Exército israelita negou hoje que as suas tropas tenham ordenado a evacuação do hospital indonésio, o único ainda em funcionamento no norte da Faixa de Gaza, e que o tenha atacado, contrariando a versão dos funcionários.

"Restam cerca de 15 pessoas no hospital, principalmente doentes retirados de [hospital] Kamal Adwan e funcionários", lamentou um dos médicos, Arawya Tamboura.

Depois do ataque israelita contra a unidade de Kamal Adwan, no passado fim de semana, grande parte dos doentes foi transferida para o hospital indonésio, que continuou a funcionar apesar dos enormes danos devido às constantes ofensivas militares.

"O hospital está gravemente danificado e não tem fornecimentos e as fundações do edifício foram danificadas por uma escavadora no ataque anterior ao hospital indonésio, há algumas semanas, em dezembro", descreveu Tamboura.

O alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, revelou hoje perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas que o Exército israelita bombardeou 27 hospitais e 12 centros médicos na Faixa de Gaza, alguns deles até seis vezes.

O Conselho de Segurança da ONU reuniu-se hoje de emergência, a pedido da presidência mensal argelina do órgão, para discutir os ataques israelitas às infraestruturas médicas na Faixa de Gaza, durante o conflito que perdura há quase 15 meses.

Segundo o Ministério da Saúde do enclave, controlado pelo Hamas, estes ataques custaram a vida a 1.050 profissionais clínicos, todos eles "civis que desempenham uma função crítica em tempo de guerra", salientou Volker Turk, lamentando os crescentes obstáculos que Israel coloca.

Turk lembrou que no direito internacional é obrigatório distinguir entre alvos civis e militares, sendo que "o uso de artilharia pesada contra os hospitais é difícil de conciliar com este princípio".

Israel tem levado a cabo uma dura ofensiva de "terra queimada" em todo o norte da Faixa de Gaza há quase 90 dias, que causou mais de 3.000 mortos, milhares de desaparecidos e uma enorme destruição em toda a região.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada por um ataque do Hamas em solo israelita em 07 de outubro de 2023, que provocou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma operação em grande escala no enclave palestiniano, que matou acima de 45 mil habitantes, segundo as autoridades locais, e deixou o território destruído, a quase totalidade da população deslocada e mergulhada numa grave crise humanitária.

O Tribunal Penal Internacional emitiu em novembro passado mandados de captura contra o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, o antigo ministro da Defesa da Israel Yoav Gallant, e o líder do Hamas, Mohammed Deif, que as forças de Israel dizem estar morto.

Em causa estão as ações israelitas realizadas na Faixa de Gaza e os ataques do Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel.