Israel confirma que tentou matar líder político do Hamas em Gaza

“O exército israelita e a Agência de Segurança de Israel lançaram um ataque com a intenção de eliminar o terrorista Ali Ahmed al-Amudi”, afirmou, numa mensagem divulgada nas redes sociais.



O ataque em causa teve com alvo o edifício Al Asala, na capital de Gaza. Cinco pessoas morreram na sequência deste ataque.



O exército disse que al-Amudi esteve “diretamente envolvido em atividades terroristas e na reconstrução da organização para retomar a guerra”.



Durante o ataque, o líder político interino do Hamas em Gaza estava num apartamento utilizado pela organização.



Ali Ahmed al-Amudi é considerado como a principal autoridade em Gaza, mas a sua posição dentro do Hamas ainda não está oficializada, uma vez que disputa o cargo contra Nizar Awadallah.