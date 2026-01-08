Israel considera insuficientes esforços do Líbano para desarmar Hezbollah
O governo israelita de Benjamin Netanyahu considerou hoje que os esforços do Líbano para desarmar o movimento islamista pró-iraniano Hezbollah "são um começo encorajador, mas longe de suficientes", segundo comunicado oficial.
No texto, diz-se que há uma estratégia daquele grupo radical libanês de "rearmar e reconstruir a sua infraestrutura terrorista com o apoio iraniano".
O exército do Líbano anunciou hoje ter concluído "a primeira fase" do seu plano para desarmar o Hezbollah, abrangendo a área entre a fronteira israelita e o rio Litânia, a cerca de 30 quilómetros a norte.
Apesar do cessar-fogo em vigor entre as partes desde novembro de 2024, Israel tem realizado ataques aéreos regulares contra o Hezbollah em território libanês.
O acordo pôs fim a dois meses de guerra aberta entre Israel e o Hezbollah, durante os quais o líder histórico do movimento, Hassan Nasrallah, e outros comandantes foram mortos através de ataques aéreos.
A guerra estalou após um ano de troca de tiros ao longo da fronteira entre o Líbano e Israel, devido à ofensiva israelita na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque terrorista do movimento islamista palestiniano Hamas, em de 07 de outubro de 2023.