Israel dá luz verde ao reinício das negociações com o Hamas

Em comunicado, aquela estrutura ordenou à equipa de negociação que retomasse o seu trabalho, que tinha sido interrompido em 10 de maio, após uma tentativa de acordo no Cairo que Israel rejeitou."As tentativas de semear dúvidas e ofender os esforços de mediação do Egipto (...) só levarão a maiores complicações da situação em Gaza e em toda a região e levarão o Egito a retirar-se completamente da mediação no conflito", afirmou Diaa Rashwan, que atua como porta-voz do Governo egípcio.depois de não terem conseguido chegar a acordo sobre a proposta de cessar-fogo e troca de reféns por prisioneiros apresentada pela organização islâmica e pelos mediadores.Na altura, o Hamas acusou Israel de devolver as negociações "à estaca zero", enquanto as autoridades israelitas disseram que os islamitas tinham modificado questões essenciais no acordo proposto já depois de o aceitarem.

Dos 253 sequestrados a 7 de outubro, 124 permanecem no enclave, 40 deles mortos segundo Israel e mais de 70 segundo o Hamas, embora haja quatro outras pessoas feitas reféns há anos, duas delas morreram.



Além disso, quatro reféns foram libertados pelo Hamas em outubro, três foram resgatados pelo Exército - dois deles há algumas semanas numa operação bem-sucedida em Rafah -, enquanto os corpos de 17 foram recuperados, três dos quais foram mortos por engano pelas tropas israelitas.

Israel divulga vídeo de recrutas raptadas pelo Hamas

A divulgação de um vídeo de três minutos que mostra o rapto de militares israelitas por combatentes do movimento islamita Hamas, a 7 de outubro, durante o ataque sem precedentes contra Israel que desencadeou a guerra, também terá pesado na decisão de retomar as negociações.

As famílias dos prisioneiros, que autorizaram a divulgação, esperam que as imagens aumentem a pressão sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para que chegue uma trégua com o Hamas que garanta a libertação dos reféns.

"Estas raparigas ainda estão no cativeiro do Hamas. Por favor, não desviem o olhar", disse aos jornalistas o porta-voz do governo israelita, David Mencert. "Vejam o filme. Apoiem Israel a trazer o nosso povo para casa".

As famílias dos reféns temem os seus familiares não sobrevivam e que as mulheres possam ser violadas. O Hamas negou as alegações de abuso sexual por parte dos seus homens, e disse que o vídeo foi feito para avançar "narrativas fabricadas".

"As imagens revelam o tratamento violento, humilhante e traumatizante a que as raparigas foram submetidas no dia do seu rapto, com os olhos cheios de terror”, declarou o Fórum das Famílias Reféns na rede social X.





O Fórum das Famílias dos Reféns, que representa os familiares das 124 pessoas - a maioria civis - ainda detidas pelo Hamas, afirmou num comunicado que as imagens foram recuperadas de câmaras corporais usadas pelos atiradores que atacaram a base de Nahal Oz, no sul de Israel, onde as mulheres serviam como observadoras de vigilância.As filmagens dos soldados israelitas mortos foram excluídas e a sua publicação foi aprovada pelas famílias dos cinco prisioneiros, acrescentou o fórum:

Milhares de israelitas juntaram-se aos protestos das últimas semanas, exigindo um acordo para trazer para casa os reféns ainda detidos em Gaza pelo Hamas, eleições antecipadas e a demissão imediata do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

que tinham tropeçado na exigência do Hamas de que Israel acabasse com a guerra de Gaza em troca de todos os reféns.Benjamin Netanyahu na sua conta na rede social Telegram, antes de reunir o seu gabinete de guerra na quarta-feira.O ataque de 7 de outubro, perpetrado pelo Hamas a partir da Faixa de Gaza, causou as mortes de mais de 1.170 pessoas, na sua maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelitas. Das 252 pessoas tomadas como reféns em 7 de outubro, 124 continuam detidas em Gaza, 37 das quais mortas, segundo o exército.Em resposta ao ataque, Netanyahu prometeu aniquilar o Hamas e o seu exército lançou uma ofensiva devastadora na Faixa de Gaza, onde o Hamas, considerado uma organização terrorista por Israel, pela União Europeia e pelos Estados Unidos, tomou o poder em 2007.Pelo menos 35.709 palestinianos, na sua maioria civis, morreram nesta ofensiva, segundo dados do Ministério da Saúde do governo de Gaza liderado pelo Hamas.

Ataques de artilharia sobre Gaza durante a noite

Ataques aéreos e fogo de artilharia foram ouvidos em toda a Faixa de Gaza durante a noite, particularmente em Rafah (sul) e Jabaliya (norte), segundo os jornalistas da AFP, médicos e testemunhas, que também relataram bombardeios intensos na Cidade de Gaza.Em Nousseirat (centro), crianças inspecionavam os escombros de uma casa destruída por um ataque aéreo israelita na manhã desta quinta-feira.Desde o destacamento, no mesmo dia, do exército israelita para o lado palestiniano do posto fronteiriço de Rafah, israelitas e egípcios acusam-se mutuamente da paralisação deste posto, por onde entrava a maior parte do combustível indispensável aos hospitais e à logística humanitária.Segundo as agências de ajuda humanitária, as entregas estão também em grande parte bloqueadas nos postos de Kerem Shalom e Erez, do lado israelita. A ajuda também está bloqueada no lado egípcio da passagem de Rafah.

No entanto, o exército israelita afirmou esta quinta-feira que 371 paletes de ajuda humanitária, incluindo alimentos, tinham entrado na Faixa de Gaza na quarta-feira através de um porto temporário criado pelos Estados Unidos.