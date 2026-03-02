Israel desmente ataque contra gabinete do primeiro-ministro

"É completamente falso. É só propaganda da Guarda Revolucionária" do Irão, afirmou à agência de notícias espanhola EFE um porta-voz do gabinete de Benjamin Netanyahu.

Meios de comunicação de social iranianos tinham noticiado, citando a Guarda Revolucionária, que o gabinete de Netanyahu e outros objetivos tinham sido atacados pelas Forças Armadas da República Islâmica "em ataques seletivos e surpresa com mísseis Kheibar".

Inicialmente, também a agência de notícias russa TASS tinha avançado um ataque da Guarda Revolucionária do Irão contra o gabinete do primeiro-ministro de Israel, mas já tinha citado uma fonte israelita a negar a informação.