Israel diz estar a investigar. Vídeos circulam com soldados israelitas a atirar cadáver de um telhado

Os vídeos começaram a circular na última quinta-feira através das redes sociais. Nelas podem ver-se três soldados das forças israelitas num telhado de uma casa, na cidade de Qabatiya, a arrastar e a atirar o que parece ser um cadáver.





relata que o tio de um dos homens mortos num ataque israelita assistiu à cena depois de um ataque em que sete palestinianos foram mortos.. Estava em dor, triste e zangado e não tinha a capacidade de fazer o que quer que fosse”, declarou o homem.De acordo com o Guardian : “Um bulldozer tentou demolir a casa para esconder os corpos. Não resultou.”.As forças israelitas anunciaram a morte de sete militantes do Hamas na última quinta-feira, quatro numa troca de tiros e três após um ataque aéreo. Depois de as imagens terem sido reproduzidas em meios de comunicação, o exército israelita emitiu um comunicado em que explicou que o teor das imagens não se coaduna com os valores do exército.Uma investigação também foi anunciada.Para além da guerra contínua entre Israel e Hamas em território da Faixa de Gaza desde o dia 7 de outubro de 2023, também a Cisjordânia tem sofrido ataques de Israel e de colonos israelitas

Casa Branca “profundamente preocupada”





Os Estados Unidos já reagiram às imagens. John Kirby, porta-voz da Casa Branca mostrou-se “profundamente preocupado” com o teor das imagens, considerando que sendo as mesmas confirmadas o comportamento dos soldados é “abominável”.e uma violação flagrante por parte de militares profissionais”, declarou Kirby.