Israel diz ter atingido centro militar subterrâneo do programa nuclear iraniano

Os serviços de informação militar "continuaram a monitorizar as atividades dos [cientistas iranianos] e localizaram a sua nova base [permitindo] um ataque preciso ao complexo subterrâneo clandestino", indicou um comunicado militar israelita.

Localizando estas instalações na periferia oeste da capital iraniana, e identificando este conjunto como "Minzadehei", o exército israelita acrescentou que "cientistas trabalhavam [lá] (...) desde que Israel tinha atacado vários sítios nucleares" durante a sua guerra anterior contra o Irão, em junho de 2025.Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visa "eliminar ameaças iminentes" do Irão e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justifica a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial".

O Irão já confirmou a morte do `ayatollah` Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989 e decretou um período de luto de 40 dias.

Segundo o Crescente Vermelho iraniano, os ataques de Israel e dos Estados Unidos já fizeram 787 mortos desde sábado. O Exército dos Estados Unidos confirmou a morte de seis militares norte-americanos.