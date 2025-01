Israel e Hamas confirmam novas negociações de cessar-fogo em Gaza

O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou em comunicado que deu aprovação a uma delegação liderada pelos serviços de informações Mossad e Shin Bet, juntamente com o Exército israelita, para viajar para Doha.

Segundo a imprensa israelita, esta delegação deverá deslocar-se na sexta-feira para Doha.

O grupo islamita Hamas, por sua vez, confirmou que a sua delegação retomará as conversações na sexta-feira em Doha para desbloquear um acordo que há algumas semanas parecia iminente.

"Amanhã [sexta-feira] retomaremos as negociações com todos os mediadores em Doha", confirmou à agência EFE Basem Naim, membro do gabinete político do Hamas.

Depois de as conversações terem sido reativadas no início de dezembro, com sinais positivos de ambos os lados sobre a possibilidade de um acordo, incluindo uma mensagem nesse sentido de Netanyahu às famílias dos reféns, o diálogo foi interrompido há uma semana.

O Hamas acusou Netanyahu de impor novas condições quando as bases para um entendimento já eram sólidas.

Uma fonte do Hamas no Egito disse hoje à EFE que "o acordo é possível e poderá ser alcançado em breve se o Governo de Netanyahu retirar as novas condições" que impediram a obtenção de entendimento entre as duas partes.

"Há muitos pontos conflituantes entre Israel e o Hamas nas negociações", entre os quais se destaca a lista de reféns vivos que "Israel insiste em obter", referiu.

O Hamas defende que precisa de alguns dias de tréguas para contactar outros grupos que mantêm reféns e descobrir onde estão e se estão vivos ou mortos.

Por outro lado, uma fonte egípcia próxima das negociações entre Israel e o Hamas disse à EFE que "o acordo está quase pronto e os obstáculos podem ser ultrapassados", dado que o Hamas "não se opõe à conclusão do acordo em duas fases".

A Jihad Islâmica, outro grupo que mantém alguns reféns israelitas, indicou hoje que um dos seus prisioneiros tentou suicidar-se há três dias quando soube que as negociações tinham falhado devido às novas exigências de Netanyahu.

Dos 251 reféns que as milícias palestinianas lideradas pelo Hamas capturaram em 07 de outubro de 2023, 96 permanecem no interior do enclave, 34 dos quais com morte confirmada, mas há outros quatro, que foram sequestrados há anos.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, Israel e o Hamas só alcançaram uma trégua de uma semana no final de novembro de 2023, na qual 105 reféns foram trocados por 240 prisioneiros palestinianos.

O Exército israelita resgatou por sua vez oito reféns vivos e recuperou os corpos de 38 e o Hamas libertou quatro mulheres por razões "humanitárias" poucas semanas após o seu ataque de outubro de 2023 no sul de Israel e que desencadeou a guerra em curso na Faixa de Gaza.