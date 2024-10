O grupo libanês diz ter atingido com mísseis uma unidade de informação militar israelita, nos subúrbios de Telavive.



O exército israelita confirma que foram detetados cinco mísseis provenientes do Líbano, tendo alguns deles sido intercetados e os restantes caído numa área aberta.



Israel bombardeou cerca de trinta aldeias no Líbano, esta segunda-feira.