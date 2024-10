Os ataques israelitas no Líbano continuam, mas ainda não são claras as intenções de Israel com a ofensiva em território libanês, com maior incidência no sul do país.

Segundo o enviado especial da RTP ao Líbano, José Manuel Rosendo, as autoridades israelitas apelaram esta segunda-feira a que as populações de algumas localidades libanesas para se retirarem para o norte e para evitarem as zonas de praias, uma vez que vão vigiar nessas zonas as atividades do Hezbollah.



De acordo com o Governo libanês, nas últimas 48 horas registaram-se cerca de 140 ataques aéreos israelitas. Fora os ataques terrestres e com artilharia.



Quanto ao Hezbollah, sabe-se que o grupo xiita libanês continua a enviar mísseis para o outro lado da fronteira e afirma ter capacidade para resistir ao avanço israelita.