Israel e Irão trocam ataques de mísseis. Explosões ouvidas em Telavive, Jerusalém e Teerão

A retaliação do Irão já provocou três mortos em Telavive, assim como 40 feridos. A capacidade anti-aérea israelita conseguiu, no entanto, intercetar as vagas de ataques iranianos.



No Irão, 78 pessoas morreram nos ataques israelitas, incluindo altos responsáveis militares, e há mais de 320 feridos, segundo o embaixador iraniano na ONU.



Um dos alvos israelitas foi o aeroporto de Mehrabad em Teerão, onde uma nuvem de fumo envolveu as instalações na capital iraniana.



Irão acusa Israel de ter executado ataques bárbaros e criminosos.



Esta madrugada, os céus dos dois países iluminaram-se com as vagas de mísseis lançados.



O Irão já deixou também um aviso aos americanos, garantindo que pode atacar bases militares de todos os países que defendam Israel.