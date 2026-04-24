Israel e Líbano prolongaram cessar-fogo por três semanas. Trump avisa que "tempo está a esgotar-se" para o Irão

Empresas pagam até 3,24 milhões de euros para atravessar Panamá face a bloqueio de Ormuz
A Autoridade do Canal do Panamá disse que empresas têm pago até quatro milhões de dólares (3,24 milhões de euros) para enviar navios através do canal, face ao encerramento efetivo do estreito de Ormuz.
Embora a passagem pela Canal do Panamá tenha geralmente um preço fixo, mediante reserva, as empresas sem reserva podem pagar uma taxa adicional num leilão por lugares, em vez de esperar dias ao largo.
Os valores dos leilões e a procura por estas vagas aumentaram vertiginosamente nas últimas semanas, à medida que o Irão e os Estados Unidos bloquearam o estreito de Ormuz.
"Com todos os bombardeamentos, mísseis, drones... as empresas estão a dizer que é mais seguro e menos dispendioso atravessar o Canal do Panamá", disse Rodrigo Noriega, advogado e analista na Cidade do Panamá.
"Tudo isto está a afetar as cadeias de abastecimento globais", sublinhou.
Noriega disse que o Governo do Panamá está a "maximizar o que pode ganhar com o Canal do Panamá".
O preço médio para atravessar o canal varia entre 300 mil e 400 mil dólares (entre 257 e 340 mil euros), dependendo da embarcação.
Mas Ricaurte Vásquez, administrador do canal, disse que uma empresa, cujo nome não revelou, pagou quatro milhões de dólares quando um navio-tanque teve de mudar de destino devido às tensões geopolíticas em curso.
"Era um navio que transportava combustível para a Europa, e redirecionaram-no para Singapura, pois precisava de lá chegar, porque Singapura está a ficar sem combustível", disse Vásquez.
Outras companhias petrolíferas pagaram mais de três milhões de dólares (2,57 milhões de euros), além da taxa de travessia, para acelerar a passagem face à subida dos preços do petróleo.
Vásquez disse que os navios não se acumularam no canal, mas sim que os custos podem ser atribuídos a mudanças de última hora e à maior urgência das embarcações em resultado do caos comercial generalizado.
Ao mesmo tempo que lucra mais com o novo negócio, o Governo do Panamá também sofreu um golpe com a disputa geopolítica.
Na quarta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do país acusou o Irão de apreender ilegalmente um navio com bandeira do Panamá, da empresa italiana MSC Francesca, no estreito de Ormuz.
O Panamá, país com um dos maiores registos de navios do mundo, afirmou que o navio foi "tomado à força" pelo Irão. Não ficou imediatamente claro se a embarcação ainda permanece sob custódia iraniana.
"Isto representa um grave ataque à segurança marítima e constitui uma escalada desnecessária numa altura em que a comunidade internacional defende que o estreito de Ormuz se mantenha aberto à navegação internacional sem ameaças ou coação de qualquer tipo", declarou o Governo do Panamá.
Rodrigo Noriega disse que o valor que as empresas pagam para atravessar o Canal do Panamá pode aumentar ainda mais se o conflito continuar a prolongar-se, uma vez que os preços do petróleo estão a disparar.
O preço do barril de crude Brent chegou a ultrapassar 107 dólares (92 euros) esta semana, subindo de cerca de 66 dólares (57 euros) por barril há um ano.
"Ninguém previu realmente os potenciais efeitos que [a guerra] teria no comércio global", disse Noriega.
Embaixador de Israel na ONU admite que cessar-fogo com Líbano "não é a 100%"
O embaixador de Israel junto da Organização das Nações Unidas (ONU), Danny Danon, admitiu, em entrevista à emissora norte-americana CNN, que o cessar-fogo alargado com o Líbano "não é a 100%".
"O Governo libanês não tem controlo sobre o Hezbollah, e o Hezbollah está a lançar foguetes para tentar sabotar o cessar-fogo. Israel, temos de retaliar. Sempre que vemos uma ameaça, agimos", disse Danon na quinta-feira.
Horas antes, o grupo pró-Irão Hezbollah revelou que disparou foguetes contra o norte de Israel e o exército israelita reivindicou um ataque contra infraestruturas da milícia xiita no sul do Líbano, que matou três militantes.
Ainda assim, Danon declarou que "a situação está significativamente melhor. Não é perfeita, mas espero que o exército libanês seja capaz de implementar e fazer cumprir este cessar-fogo", acrescentou.
Também na quinta-feira, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiantou que Israel e o Líbano concordaram em prolongar o cessar-fogo por três semanas, após negociações que decorreram na Casa Branca.
O governante norte-americano afirmou que o encontro entre os embaixadores de Israel e do Líbano foi "muito bom" e realçou que há uma "grande hipótese" de se chegar a um acordo de paz permanente até ao fim do ano.
O cessar-fogo inicial de 10 dias, que entrou em vigor em 17 de abril, expiraria na segunda-feira.
A guerra mais recente começou quando o Hezbollah lançou foguetes contra o norte de Israel, dois dias depois de Israel e os EUA terem lançado ataques contra o Irão.
Israel respondeu com bombardeamentos generalizados no Líbano e uma invasão terrestre em que capturou dezenas de cidades e aldeias ao longo da fronteira.
O exército israelita ocupa atualmente uma zona tampão que se estende até 10 quilómetros no sul do Líbano.
Israel afirma que o objetivo é eliminar a ameaça de foguetes de curto alcance e mísseis antitanque disparados contra o norte de Israel.
O Hezbollah rejeitou as negociações. Wafiq Safa, um membro de alto nível do conselho político do grupo militante pró-Irão, disse à agência de notícias Associated Press que não acatará qualquer acordo feito durante as negociações diretas.
Apesar disso, as negociações representam um passo importante para dois países sem relações diplomáticas e que estão oficialmente em guerra desde a criação de Israel, em 1948.
O Governo libanês espera que as negociações abram caminho para um fim permanente da guerra.
Enquanto o Irão impôs o fim das guerras no Líbano e na região como condição para as negociações com os EUA, o Líbano insiste em representar-se a si próprio.
Desde que o cessar-fogo entrou em vigor, na semana passada, ocorreram múltiplas violações de ambos os lados.
Estados Unidos estão a reforçar a presença militar no Médio Oriente
Israel e Líbano decidiram prolongar o cessar-fogo por mais três semanas
Trump diz ter "todo o tempo do mundo, mas o Irão não tem, o tempo está a esgotar-se!"
Criticando a cobertura da guerra contra o Irão pelos meios de comunicação norte-americanos, sugerindo que está ansioso por pôr fim ao conflito, Trump disse que tem “todo o tempo do mundo, mas o Irão não tem, o tempo está a esgotar-se!”
“Um acordo só será feito quando for apropriado e benéfico para os Estados Unidos da América, os nossos aliados e, na verdade, para o resto do mundo”, concluiu.