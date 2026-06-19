Israel e o Hezbollah acordam em cessar-fogo

“O Hezbollah e Israel concordaram com um cessar-fogo”, disse o responsável sob anonimato, acrescentando que os negociadores dos EUA e do Catar elaboraram o acordo com a ajuda do Irão.





"Entendemos que, após a troca de tiros de hoje, Israel e o Hezbollah estão agora em cessar-fogo.







Já um alto responsável israelita disse à Reuters que Israel e o Hezbollah estão em cessar-fogo, desde que o Hezbollah não ataque Israel.



"Se atacarmos, estaremos em tempo de guerra", disse o responsável.



O responsável afirmou ainda que Israel vai manter as suas forças no sul do Líbano, onde ocupa uma área ao longo da fronteira norte de Israel.





Antes, um deputado do Hezbollah, grupo pró-Irão, tinha dito à Reuters que Teerão tinha informado que as negociações com Washington não poderiam continuar sem a implementação de um cessar-fogo abrangente.





A intensificação da violência no Líbano provocou tensão no acordo provisório entre os EUA e o Irão, assinado na quarta-feira, para pôr fim à guerra no Médio Oriente.





Durante a noite, ataques aéreos israelitas mataram pelo menos 18 pessoas no Líbano, informou o Ministério da Saúde libanês, enquanto quatro soldados israelitas foram mortos no sul do Líbano num dos ataques mais mortíferos do Hezbollah nesta guerra.



O acordo com o Irão exige que os Estados Unidos, o Irão e os seus aliados declarem o fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano. A violência diminuiu significativamente no início desta semana, mas desde então tem aumentado.





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