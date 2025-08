"Israel é uma afronta à dignidade humana". CERN sob pressão dos seus cientistas devido à cooperação com Telavive

, pode ler-se na petição que contava esta terça-feira de manhã com 1096 assinaturas.

Over 1000 physicists and scientists have demanded @CERN to take action for Gaza.



Their statement here https://t.co/gdJa7E9iMI



At link below, the expert opinion by Prof Alessandra Annoni & I, in support, on CERN legal obligations in relation to the OPt

https://t.co/f2AO8dGvlr pic.twitter.com/rxrSoYGMaU