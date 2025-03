Israel emite "aviso final" à medida que continua a bombardear Gaza

Desde terça-feira, os ataques aéreos israelitas mataram 510 palestinianos, mais de metade dos quais mulheres e crianças, disse a autoridade de saúde à Reuters.

Pelo menos 70 palestinianos foram mortos e dezenas ficaram feridos em ataques aéreos israelitas em Gaza esta quinta-feira.De acordo com as autoridades de saúde em Gaza, os ataques atingiram várias casas nas zonas norte e sul do enclave.Nesta nova ofensiva terrestre, os militares retomaram o controlo do corredor Netzarim , com o objetivo de "expandir a zona de segurança e criar uma separação parcial entre o norte e o sul" do território., exigindo que libertem os restantes reféns e se "livrem" do Hamas, que tomou o poder em Gaza em 2007., avisou o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz.Em declarações à Reuters esta quinta-feira, um responsável do Hamas disse que os mediadores intensificaram os seus esforços com os dois lados em conflito, mas acrescentou que "ainda não foram feitos avanços" nas negociações.Por sua vez, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, avisou que, “a partir de agora”, as negociações "só se realizarão debaixo de fogo".As negociações estão num impasse, com Israel e o grupo armado palestiniano a não chegarem a um entendimento sobre como prosseguir o acordo de tréguas – cuja primeira fase expirou a 1 de março.O Hamas não aceitou a proposta e insiste que seja cumprido o acordo inicial.A primeira fase da trégua permitiu o regresso a Israel de 33 reféns, incluindo oito mortos, e a libertação de aproximadamente 1.800 detidos palestinianos. Das 251 pessoas raptadas durante o ataque do Hamas a 7 de outubro de 2023, 58 permanecem em Gaza, 34 das quais foram declaradas mortas pelo exército israelita.Enquanto Netanyahu intensifica a ofensiva, milhares de israelitas protestam contra o Governo, exigindo que o executivo feche um acordo para libertar os reféns em Gaza.O protesto decorreu perto da residência do primeiro-ministro e a polícia usou canhões de água para dispersar os manifestantes.Desde o início da ofensiva, em outubro de 2023, 49.547 pessoas foram mortas na Faixa de Gaza, segundo o Ministério da Saúde.