Israel exclui Países Baixos de mecanismo internacional para Gaza

"Os representantes dos Países Baixos serão imediatamente expulsos do centro internacional de apoio a Gaza em Kiryat Gat (sul de Israel)", referiu Saar numa publicação na rede social X.

A mensagem do ministro refere-se ao Mecanismo de Coordenação e Monitorização para Gaza (CMCC, na sigla em inglês), estabelecido no final de novembro em Kiryat Gat para promover o plano de paz para Gaza apoiado pelos Estados Unidos e trabalhar para a futura reconstrução e estabilização da devastada Faixa de Gaza.

"Tomei esta decisão hoje, com o conhecimento do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, após uma série de ações anti-Israel por parte do Governo neerlandês", acrescentou Saar.

Segundo o ministro, a mais recente destas ações foi a aprovação de uma lei que, a partir de setembro, vai proibir o comércio de produtos israelitas originários dos territórios ocupados da Cisjordânia, Jerusalém Oriental e Montes Golã.

O comunicado acrescenta que a diplomacia israelita deu aos representantes neerlandeses uma semana para abandonarem Israel e notificou tanto a embaixada neerlandesa em Telavive como "os [nossos] amigos norte-americanos".

Saar sublinhou que a política "anti-Israel" de Amesterdão é acompanhada por "uma onda sem precedentes de antissemitismo e boicotes" e acrescentou: "Quem agir contra Israel não terá permissão para pisar a região. Israel não tolerará ações contra si sem uma resposta".

Pelo mesmo motivo, o Governo israelita divulgou em abril que Espanha também ficaria de fora do CMCC.

A guerra na Faixa de Gaza foi iniciada após o ataque do Hamas de 07 de outubro contra o sul de Israel, que fez cerca de 1.200 mortos e 251 reféns israelitas.

A ofensiva de retaliação de Israel em Gaza matou mais de 73.422 palestinianos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, que não distingue combatentes de vítimas civis.