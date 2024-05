Israel fecha novamente passagem no sul da Faixa de Gaza

"Hoje o Hamas atacou Kerem Shalom, pela terceira vez esta semana", disse à agência EFE um porta-voz militar israelita.

A agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA) alertou hoje que nenhuma ajuda estava a entrar na Faixa de em Gaza, apesar do anúncio das autoridades israelitas de que reabriram Kerem Shalom na parte da manhã e estavam a inspecionar camiões de ajuda.

Kerem Shalom, um dos dois pontos de passagem no sul do enclave palestiniano, foi fechado pelo Exército após um ataque com foguetes do Hamas contra uma base militar próxima no domingo.

A passagem de Rafah, no extremo sul da Faixa, também está encerrada depois de o Exército israelita a ter tomado como parte de uma operação militar no leste da cidade, na qual dezenas de pessoas morreram em resultado de dois dias de intensos bombardeamentos das forças de Telavive.