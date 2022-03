Israel impediu Ucrânia de aceder ao programa de espionagem Pegasus

A nova investigação conjunta dos jornaisintegrada no Projeto Pegasus, revela a que ponto, contra os interesses de Washington e de Kiev.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky criticou domingo perante o parlamento israelita as reticências de Jerusalém em sancionar a Rússia pela guerra que iniciou a 24 de fevereiro ou em fornecer armamento defensivo a Kiev.





Sabe-se agora que as reticências israelitas em criticar ou agir contra o Kremlin não são de hoje.





Já em 2019, afirmaram agora fontes próximas do dossier ao Guardian e ao Washington Post, o NSO Group, administrado pelo Ministério da Defesa israelita, via ser recusada a permissão de fornecer o spyware à Ucrânia.







Apesar da pressão e do apoio norte-americano à causa de Kiev, incluindo a nível de vigilância, no combate aos grupos pró-rssuso separatistas do Donbass, os responsáveis ucranianos nunca conseguiram obter a licença para utilizar ou adquirir o software Pegasus, que permite aceder aos dados armazenados em telemóveis e intercetar conversas, ler mensagens texto ou as fotografias captadas pelo utilizador.





O programa permite também ligar e desligar à distância o gravador de conversas de um telemóvel, o que o transforma num aparelho de escuta.



Calculismo de Israel



As mesmas fontes lembraram ao investigadores de ambos os lados do Atlântico a proximidade entre os serviços de informação russos e israelitas para explicar a relutância de Israel em fornecer o software a Kiev.







Jerusalém, afirmaram, teria medo de que o fornecimento à Ucrânia dos meios de vigiar os números de telemóveis com base russa pudesse ser olhado em Moscovo com um ato de agressão, numa altura em que a Rússia tinha acabdo de anexar a Península da Crimeia e combatia uma rebelião contra o Governo da Síria, perto das fronteiras israelitas.





O eventual receio de que a Rússia possa assinar o acordo renovado sobre o programa nuclear iraniano poderá estar igualmente a refrear mais recentemente o apoio israelita.

A recusa isarelita em ceder o Pegasus sempre “confundiu” os ucranianos, referiu ao mesmo jornal um alto funcionário dos serviços secretos da Ucrânia. Os responsáveis oficiais declinaram comentar o assunto.





Um vice-primeiro-ministro, Mykhailo Fedorov, responsável pela tecnologia digital do Governo ucraniano, limitou-se a frisar que “o Governo de Israel não está neste momento a participar em qualquer discussão ou facilitação quanto a tecnologia ofensiva, mas estamos em vários graus de contacto com diversas empresas israelitas no mercado”.





“Mas deixe-me dizer isto: temos capacidade suficiente para continuar a vencer e estamos a acrescentar novos instrumentos, mesmo instrumentos emergentes, todos os dias”, acrescentou.









Esta quarta-feira o Secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, disse esperar que amanhã os Aliados aprovem em nova reunião apoio adicional à Ucrânia, como equipamento, incluindo de ciberseguranca, que ajude a proteger o país das ameaças químicas, biológicas e nucleares. E exprimiu o desejo de que o conflito não ultrapasse as fronteiras ucranianas.

A capacidade de resistência ucraniana ao fim de quase um mês de guerra e de bombardeamentos arrasadores russos tem surpreendido muitos analistas.



Evasivas



A comprovar o condicionamento israelita face à Rússia está ainda o caso da Estónia, membro da NATO e opositor regional da influência do Kremlin. As fontes já citadas afirmaram que o país adquiriu o Pegasus em 2019 para ser informado em agosto desse ano pelo NSO de que os operacionais estonianos não poderiam usa-lo para espiar alvos russos.



A informação não foi nem confirmada nem desmentida pelo Ministério de Defesa da Estónia. Também o NSO e o Governo israelita deram respostas evasivas quando questionados sobre a recusa em ceder o Pegasus à Ucrânia.





Sobre o caso ucraniano, numa simples linha o grupo responsável pelo Pegasus sublinhou que “continua a ser sujeito a relatos jornalísticos imprecisos quanto a alegados clientes, baseados em rumores, insinuações políticas e inverdades”.





Já o executivo de Jerusalém respondeu apenas em comunicado que “o Estado de Israel impõe regras à venda e exportação de produtos cibernéticos de acordo com a Lei de Controlo da Exportação de Defesa de 2007”.





“As decisões políticas quanto ao controlo das exportações têm em conta considerações de segurança e estratégicas, que incluem o seguimento de acordos internacionais. O Estado de Israel segue a política de aprovar a exportação de produtos cibernéticos exclusivamente a entidades governamentais, para uso legal e apenas com o objetivo de evitar e investigar crimes e contra terrorismo, ao abrigo de declarações de utilização providenciadas pelo governo adquirente”, acrescentou o comunicado.





Ao dirigir-se ao Knessett este domingo Zelensky estabeleceu um paralelo entre a perseguição do povo ucraniano às mãos do Governo liderado pelo Presidente russo Vladimir Putin e o holocausto do povo judeu pelo Nazis assim como a ameaça iranian, afirmando que ambos estão sob a ameaça de “extermínio”.



Zelensky apelou à consciência israelita e à cedência da tecnologia “escudo de ferro” que permite a Israel impedir ataques com mísseis.

No fio da navalha





O discurso do Presidente ucraniano foi criticado por diversos analistas israelitas, que consideraram inadequada a comparação da guerra actual com o holocausto.







O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennet, ele próprio ex-ministro da Defesa, não deu qualquer indicação de que irá alterar a sua estratégia de neutralidade perante o conflito, apesar o país ter votado favoravelmente a resolução das Nações Unidas a condenar a Rússia pela guerra, vetada por somente cinco países, incluindo a Rússia e a Bielorríssua.





Bennet tem procurado servir de intermediário entre Kiev e Moscovo para conseguir a paz.

O Projeto Pegasus, um consórcio de diferentes media do mundo inteiro que primeiro revelou a existência do software de espionagem israelita e a que ponto era utilizado, indica agora de que forma a cedência do spyware, da Hungria à Arábia Saudita passando por Espanha, França e Uganda, serviu a estratégia da diplomacia de Jerusalém, apesar do NSO Group ser uma empresa privada.







O Pegasus tem sido usado por governos no mundo inteiro para espiar jornalistas, defensores de direitos humanos, altos responsáveis governamentais e diplomatas, tanto estrangeiros como nacionais.







A sua utilização contra telemóveis ligados aos Estados Unidos foi restringida, decisão aplicada também às redes britânicas desde agosto de 2020. Até agora a influência russa na difusão da tecnologia era desconhecida.







O NSO Group sempre afirmou que o Pegasus foi desenvolvido para ajudar os seus clientes a identificar e vigiar criminosos perigosos e terroristas, assim como casos de abuso graves. Habitualmente, o Ministério da Defesa de Israel autoriza a NSO a fornecer o Pegasus a um Governo cliente e depois, após revisão, autoriza ou nega a venda ou cedência da tecnologia.







O website da Agência de Defesa para o Controlo de Exportações, incluída no Ministério da Defesa de Israel, afirma que tem “trabalhado para proteger a segurança de Israel e os interesses da defesa através das suas responsabilidades de licenciamento quanto ao equipamento de defesa, conhecimento, contra proliferação e em termos de prevenção de prejuízos às relações internacionais de Israel e os interesses estratégicos nacionais”.