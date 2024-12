Israel intensifica ataques em Gaza e Líbano a par de negociações para cessar-fogo

Segundo fontes palestinianas, citadas pela Reuters, há menos lacunas na maioria das cláusulas da proposta de acordo, mas algumas das condições exigidas por Israel foram rejeitadas pelo movimento xiita Hamas.Fontes israelitas próximas das negociações também confirmaram à EFE avanços no processo. No entanto,TambémDuas fontes de segurança egípcias acrescentaram, no entanto, que Netanyahu não estava no Cairo "neste momento", mas que uma reunião estava a decorrer para trabalhar nos pontos que faltavam.Prevê-se também que o diretor da CIA, William Burns, um importante negociador dos EUA, se desloque até Doha ainda esta quarta-feira para reunir com o primeiro-ministro do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, e abordar formas para chegar a um entendimento entre Israel e o Hamas.

Israel mantém ofensiva

Paralelamente às negociações com vista a uma trégua,: cerca de uma dezena de pessoas foram mortas na cidade de Beit Lahiya, pelo menos seis foram vítimas de um bombardeamento na Cidade de Gaza e quatro em Rafah, perto da fronteira com o Egito.O Exército israelita anunciou, por sua vez, que abateu um elemento do Hezbollah, identificado a transportar armas no sul do Líbano, apesar do acordo de tréguas assinado entre os dois países em vigor desde 26 de novembro.detalha o exército, em comunicado.Recorde-se que no passado dia 2 de dezembro o presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri, acusou Israel de violar o cessar-fogo em pelo menos 54 ocasiões com ataques ao sul do Líbano.Segundo o acordo de cessar-fogo na guerra com Israel, que durou mais de um ano e causou a morte a cerca de quatro mil pessoas, o exército libanês será destacado para a fronteira com Israel, o grupo terrorista Hezbollah deverá retirar os seus combatentes a norte do Rio Litani e o exército israelita fará o mesmo com as tropas que ocupam o sul do Líbano no prazo de 60 dias.