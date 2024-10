Na véspera de se assinalar o primeiro aniversário do ataque do Hamas a Israel o conflito no Médio Oriente agrava-se.

As Forças de Defesa Israelitas (IDF) realizaram grandes ataques na Faixa de Gaza e sul do Líbano, onde o alvo é o movimento xiita Hezbollah.



Estas duas frentes de guerra fizeram uma centena de vítimas mortais. As próximas horas vão ser de grande tensão.