pulse-iconDireto

Israel lança ataque contra líderes do Hamas em Doha. A situação ao minuto

por Inês Moreira Santos, Mariana Ribeiro Soares - RTP

Israel lançou esta terça-feira um "ataque dirigido" contra líderes do Hamas, sem especificar onde, pouco depois de terem sido registadas explosões na capital do Catar, Doha, onde vivem responsáveis do movimento islamita palestiniano. Acompanhamos aqui a situação ao minuto.

Ibraheem Abu Mustafa - Reuter

Momento-Chave
por Lusa

Braço armado do Hamas reivindica atentado em Jerusalém

O braço armado do movimento islamita palestiniano Hamas, as Brigadas al-Qasam, reivindicaram hoje a autoria do atentado de segunda-feira em Jerusalém que matou seis pessoas. 

Numa mensagem difundida nos seus canais de comunicação, o grupo afirmou que o ataque mostra que todas as "tentativas falhadas de secar as fontes de resistência" por parte de Israel apenas resultarão em "derramamento de sangue" por parte dos soldados e dos "colonos criminosos". 

De acordo com as Brigadas al-Qasam, as tentativas de Israel de criar um "estado de dissuasão" através da punição coletiva não estão a funcionar.

"Estas tentativas miseráveis só servirão de rastilho para uma explosão geral", advertiu o grupo.

O ataque de segunda-feira, em que dois palestinianos da Cisjordânia ocupada abriram fogo numa paragem de autocarro, ocorreu perto de dois colonatos israelitas em Jerusalém Oriental, parte da cidade oficialmente anexada em 1980 pelas autoridades israelitas, numa decisão não reconhecida pela ONU.

Os dois atacantes foram abatidos no local por um soldado fora de serviço e por um civil armado.

Na sequência do ataque, o chefe do Estado-Maior do exército israelita, Eyal Zamir, declarou que tinha ordenado o "encerramento total" da cidade de onde provinham os dois atacantes.

Na terça-feira, o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, anunciou que vai revogar as autorizações de trabalho dos residentes da zona de onde vieram os dois palestinianos e demolir os edifícios considerados "ilegais" por Israel.

O exército israelita anunciou no dia do ataque o envio de soldados para a zona do ataque e também para os arredores da capital da Cisjordânia, Ramallah, "para combater o terrorismo". 

Katz afirmou também na segunda-feira que as forças de segurança israelitas vão agir "em todos os lugares contra o terrorismo" e reforçou que o ataque terá "consequências extremamente graves e de longo alcance".

Já o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, salientou que o país está "numa enorme guerra contra o terrorismo em todas as frentes" e prometeu também uma resposta das forças de segurança ao ataque.

por RTP

Presidente palestiniano diz que ataque israelita ao Catar ameaça estabilidade regional

O presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, afirmou que o ataque israelita no Catar ameaça a "estabilidade regional". 

"O brutal ataque israelita ao Catar constitui uma flagrante violação do direito internacional e uma escalada que ameaça a segurança e a estabilidade regionais", afirmou em comunicado reproduzido pela agência de notícias oficial palestina Wafa.
Momento-Chave
por RTP

Netanyahu justifica ataque como resposta ao tiroteio em Jerusalém

Benjamin Netanyahu afirmou, num comunicado citado pelo Guardian, que o ataque a Doha foi ordenado em resposta ao tiroteio em Jerusalém, na segunda-feira. Segundo o primeiro-ministro de Israel, este ataque foi "inteiramente justificado" e que a decisão foi tomada após a identificação de uma "oportunidade operacional".
Momento-Chave
por RTP

Líder da oposição israelita felicita Exército por operação em Doha

O líder da oposição israelita, Yair Lapid, felicitou hoje o Exército por “uma operação extraordinária”, aludindo ao ataque contra a liderança do Hamas em Doha, capital do Qatar.

“Parabéns à Força Aérea, às FDI (Forças de Defesa de Israel), ao Shin Bet [agência de inteligência interna] e a todas as forças de segurança por uma operação extraordinária para frustrar o nosso inimigo”, escreveu Lapid na conta pessoal na rede social X.
por RTP

Irão classifica como criminosos ataques de Israel

"Este ato extremamente perigoso e criminoso constitui uma violação flagrante de todas as regras e regulamentos internacionais”, condenou o porta-voz da diplomacia de Teerão.
Momento-Chave
por RTP

"Israel assume total responsabilidade" pelo ataque, afirma Netanyahu

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou que ordenou o ataque israelita desta terça-feira contra líderes do Hamas no Catar.

“A ação de hoje contra os principais líderes terroristas do Hamas foi uma operação israelita totalmente independente”, escreveu Netanyahu na rede social X.

“Israel iniciou-a, Israel conduziu-a e Israel assume total responsabilidade”, acrescentou.

por Lusa

Guterres condena "flagrante violação da soberania" do Qatar

O secretário-geral da ONU condenou hoje o ataque de Israel em Doha, onde vivem responsáveis do movimento islamita palestiniano Hamas, advogando tratar-se de uma "flagrante violação da soberania e da integridade territorial do Qatar".

"Estamos a tomar conhecimento dos ataques israelitas no Qatar, um país que tem vindo a desempenhar um papel muito positivo para alcançar um cessar-fogo e a libertação de todos os reféns", disse António Guterres aos jornalistas, no lançamento de um relatório sobre gastos militares.

"Condeno esta flagrante violação da soberania e da integridade territorial do Qatar. Todas as partes devem trabalhar para alcançar um cessar-fogo permanente, e não para o destruir", frisou.

Momento-Chave
por RTP

Governo recomenda aos portugueses em Doha que permaneçam em casa

A embaixada portuguesa em Doha apelou aos portugueses residentes na capital do Catar para que evitem todas as deslocações, após o ataque de Israel contra responsáveis do movimento islamita palestiniano Hamas.

"A Embaixada informa que face às explosões que se ouviram faz alguns minutos em Doha aconselhamos todos os portugueses a evitarem todas as deslocações, procurando manterem-se em casa", escreveu a embaixada, numa curta mensagem na rede social Facebook.

Momento-Chave
por RTP

Israel confirma "ataque de precisão" contra Hamas

Israel confirmou, entretanto, o "ataque de precisão" ao escritório do movimento islâmico palestiniano em Doha. O objetivo era atingir membros da liderança do Hamas, nomeadamente o principal negociador do movimento. Khalil al-Hayya fazia parte da delegação do Hamas que estava no Catar para negociar um cessar-fogo.

Para já desconhece-se e este negociador morreu ou não.

O ataque israelita aconteceu numa zona residencial da capital do Catar.
por RTP

Hamas diz que ataque de Israel no Catar visou negociadores de cessar-fogo

Um responsável do Hamas em Gaza admitiu que Israel atacou os negociadores do grupo islamita palestiniano reunidos em Doha, para discutir a proposta de cessar-fogo avançada pelo presidente norte-americano.

“Num novo crime sionista, a delegação negocial do Hamas foi atacada enquanto se reunia em Doha para discutir a proposta do Presidente [Donald] Trump de cessar-fogo na Faixa de Gaza”, disse a mesma fonte, que não quis ser identificada, citada pela agência de notícias francesa AFP.

Um alto funcionário israelita disse imprensa que os membros do Hamas visados ​​incluíam Khalil al-Hayya, o principal negociador e líder exilado de Gaza, e Zaher Jabarin, o líder exilado da Cisjordânia.
Momento-Chave
por RTP

Catar condena Israel por ataque em Doha contra sede do Hamas

“O Estado do Catar condena veementemente o ataque covarde perpetrado por Israel, que teve como alvo edifícios residenciais onde residem vários membros do bureau político do Hamas”, escreveu o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Majed al-Ansari, no X.
Momento-Chave
por Inês Moreira Santos - RTP

Israel reivindica ataque contra líderes do Hamas após explosões em Doha

Reuters

Israel reivindicou esta terça-feira um "ataque dirigido" contra líderes do Hamas, sem especificar onde, pouco depois de terem sido registadas explosões na capital do Catar, Doha, onde vivem responsáveis do movimento islamita palestiniano.

O Exército israelita anunciou um "ataque preciso contra a liderança sénior" do Hamas, sem fornecer mais detalhes sobre o local do ataque. De acordo com as agências internacionais e a cadeira de televisão Al-Jazeera, sediada em Doha, vídeos recolhidos na capital do emirado mostram fumo a subir no horizonte.

Segundo o exército israelita, o ataque foi dirigido contra "altos responsáveis" do Hamas, pouco depois de terem sido ouvidas explosões em Doha. E vários meios de comunicação social israelita, entre eles a televisão pública Kan, estão a avançar com a infirmação de que Israel avisou os Estados Unidos sobre este bombardeamento.

"O exército e o serviço de segurança interna [Shin Bet] efetuaram um ataque dirigido contra os altos dirigentes da organização terrorista Hamas", declarou o exército em comunicado, sem especificar o local do ataque.

As forças de Israel acrescentaram que "antes do bombardeamento, foram tomadas medidas para mitigar os danos aos civis, incluindo o uso de munições precisas e informações adicionais" dos serviços secretos e reiterou que "continuará a operar com determinação para derrotar a organização terrorista Hamas.

"Durante anos, estes membros da cúpula do Hamas lideraram as operações da organização terrorista, sendo diretamente responsáveis pelo brutal massacre de 07 de outubro e orquestrando e gerindo a guerra contra o Estado de Israel", acrescentou.

O ataque de terça-feira surgiu após o ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, Gideon Saar, ter anunciado que Israel aceitou a mais recente proposta do Presidente norte-americano para um cessar-fogo em Gaza.

Este ataque na capital do Catar surgiu também um dia depois de um atentado em Jerusalém ter provocado a morte de seis pessoas numa paragem de autocarro, um ataque entretanto reivindicado pelo braço armado do Hamas, as Brigadas al-Qasam, embora o Hamas não tivesse reclamado a autoria do ataque.


C/agências

