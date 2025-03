Israel libertou realizador palestiniano Hamdan Ballal

“Depois de ter sido algemado durante toda a noite e espancado numa base militar, Hamdam Ballal está em liberdade e prestes a regressar a casa para junto da sua família”, anunciou o co-realizador israelita do filme "No Other Land", Yuval Abraham, na rede social X.



Já na segunda-feira, Abraham tinha dito que Ballal foi atacado por um "grupo de colonos" israelitas que "o espancaram".



"Um grupo de colonos atacou a casa de Hamdan Ballal. Enquanto ele estava ferido e a sangrar, os soldados entraram na ambulância que o próprio chamou e prenderam-no”, acrescentou o amigo e correalizador.



De acordo com a advogada de Ballal, Lea Tsemel, o realizador e dois outros cidadãos palestinianos, que ficaram gravemente feridos, passaram a noite no chão de uma base militar. Também a esposa do realizador já tinha denunciado que Ballal foi espancado à porta de casa ainda antes de ser levado pelas autoridades israelitas. Basel Adra, também realizador do galardoado "No Other Land", publicou uma fotografia de Ballal após a libertação, nas redes sociais.



"Hamdan foi libertado e está atualmente a ser tratado num hospital de Hebron. Foi espancado em todo o corpo por soldados e colonos", escreveu Adra, acrescentando que "os soldados mantiveram os seus olhos vendados e as mãos algemadas a noite toda".



Por outro lado, o exército israelita alegou que os três palestinianos foram detidos, na segunda-feira, por "atirar pedras" durante um "confronto violento" na vila de Soussia, no sul da Cisjordânia, um território palestino ocupado por Israel desde 1967.



“As forças de defesa de Israel e da polícia israelita chegaram para dispersar o confronto, e nesta altura, vários terroristas começaram a atirar pedras às forças de segurança. Em resposta, as forças prenderam três palestinianos suspeitos de atirar pedras contra as forças de defesa, bem como um civil israelita envolvido nesse violento confronto”, afirmou o exército israelita num comunicado, acrescentando que os detidos foram posteriormente transportados para interrogatório pela polícia de Israel.



Os realizadores do filme negam as acusações de terem atirado pedras a um jovem colono. Um porta-voz da polícia israelita confirmou que Hamdan Ballal havia sido detido para interrogatório, sem fornecer mais detalhes. Entretanto, a polícia anunciou num comunicado a libertação dos três cidadãos palestinianos.



"Após o interrogatório, os três homens foram libertados pela polícia sob certas condições (...) e sob fiança".



O filme “No Other Land”, que ganhou este ano o Óscar de melhor documentário, relata a luta dos habitantes de Masafer Yatta para impedir os militares israelitas de demolirem as suas aldeias. O filme tem dois realizadores palestinianos, Ballal e Basel Adra, ambos residentes em Masafar Yatta, e dois realizadores israelitas, Yuval Abraham e Rachel Szor.



Os residentes palestinianos afirmaram que cerca de duas dúzias de colonos - alguns com máscaras, outros armados e outros em uniformes militares - atacaram a aldeia de Susiya, na Cisjordânia, na segunda-feira à noite, no momento em que interrompiam o jejum durante o mês sagrado muçulmano do Ramadão. Ballal e outro cidadão palestiniano foram detidos pelas forças israelitas enquanto recebiam tratamento numa ambulância.



No entanto, segundo um comunicado das forças israelitas, “ao contrário das alegações, nenhum palestiniano foi detido dentro de uma ambulância”.



A Cisjordânia é um território palestiniano ocupado por Israel desde 1967.