Israel no limbo político. Sem vencedor declarado, partidos ponderam coligações

"uma verdadeira aliança judaico-árabe".

No entanto, a maior parte da oposição judaica em Israel descartou governar ao lado de partidos liderados por palestinianos que, durante a campanha eleitoral, foram alvo de acusações racistas. Netanyahu não se cansou de retratar os cidadãos palestinianos como um inimigo dentro do Estado.

Agora, após as eleições, o partido de Benjamin Netanyahu acusa os partidos de maioria árabe de terem "roubado" as eleições. A que se junta o apelo desesperado do ministro da extrema-direita, Ben Gvir, para prender os seus líderes. Com 85 por cento das urnas apuradas, a coligação de Netanyahu garantia 54 dos 120 assentos no Parlamento. Já o bloco de Eisenkot somava 49 vagas. Por outro lado, os partidos árabes alcançariam a marca recorde de 17 cadeiras, o que levou o líder da coligação de esquerda maioritariamente árabe a defender a criação deNo entanto, a maior parte da oposição judaica em Israelgovernar ao lado de partidos liderados por palestinianos que, durante a campanha eleitoral, foram alvo de acusações racistas.Agora, após as eleições, o partido de Benjamin Netanyahu acusa os partidos de maioria árabe de teremas eleições. A que se junta o apelo desesperado do ministro da extrema-direita, Ben Gvir, paraPaulo Jerónimo, José Pinto Dias - enviados especiais da RTP a Israel





O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, refere alegações infundadas de interferência estrangeira. A polícia israelita e o comité central de eleições afirmaram que não há provas de fraude eleitoral.





Está previsto que a contagem dos votos termine amanhã, dia 30, e os resultados oficiais da eleição são formalmente publicados no dia 4 de novembro.





O caminho avizinha-se longo porque os partidos vão ter que negociar e tentar chegar a uma coligação que tenha maioria no Congresso.