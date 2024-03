Israel proíbe entrada de ajuda no norte de Gaza antes da votação do Conselho de Segurança da ONU

A votação no Conselho de Segurança da ONU de um projeto de texto que apela a um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza foi adiada para esta segunda-feira. Esta votação ocorre depois de, na sexta-feira, a Rússia, China e a Argélia terem vetado uma proposta de resolução apresentada pelos Estados Unidos para um cessar-fogo imediato, no âmbito das negociações para a libertação dos reféns capturados durante o ataque sem precedentes do Hamas a 7 de outubro, em solo israelita.

A proposta foi vetada por ser "ambígua" e, segundo os países que votaram contra, por não exigir diretamente que acabem os combates. A Rússia e a China classificaram-na mesmo como um "espetáculo hipócrita".

O Conselho, que há anos se encontra largamente dividido sobre a questão israelo-palestiniana, só conseguiu aprovar duas resoluções sobre o assunto desde 7 de outubro, essencialmente humanitárias. Os resultados são escassos: a ajuda a Gaza continua a ser largamente insuficiente e a fome é iminente.



Várias outras resoluções políticas foram rejeitadas por vetos norte-americanos, por um lado, e russos e chineses, por outro, ou por um número insuficiente de votos. Contudo, esta resolução, proposta após mais de cinco meses de guerra, marcou a primeira vez que os Estados Unidos pediram um cessar-fogo imediato em Gaza no Conselho de Segurança, após terem vetado vários projetos apresentados por outros países.

Entretanto, nas primeiras horas desta segunda-feira, a China anunciou que vai apoiar o novo projeto de resolução no Conselho de Segurança que exige um cessar-fogo “imediato” em Gaza.



"A China apoia este projecto de resolução e elogia a Argélia e outros países árabes pelo seu trabalho árduo neste sentido", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lin Jian. “Esperamos que o Conselho de Segurança o aprove o mais rapidamente possível e envie um sinal forte para o fim das hostilidades”.

UNRWA proibida de levar ajuda ao norte de Gaza



No domingo, “as autoridades israelitas informaram a ONU que não aprovarão mais nenhum envio de comboios de ajuda alimentar pela Agência de Assistência aos Refugiados Palestinianos para o norte de Gaza”, anunciou a UNRWA em comunicado.

📍# Gaza: as of today, @UNRWA, the main lifeline for #Palestine Refugees, is denied from providing lifesaving assistance to northern Gaza.



Despite the tragedy unfolding under our watch, the Israeli Authorities informed the UN that they will no longer approve any @UNRWA food… pic.twitter.com/lfp9xRQuh1