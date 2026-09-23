Israel promete manter presença militar nos Montes Golã e outros territórios ocupados

"Os Montes Golã, sob a soberania de Israel, são uma parte indissociável do Estado de Israel para sempre", afirmou Israel Katz num comunicado, em resposta ao apelo de Ahmad al-Sharaa no debate geral da 81.ª Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, para que as forças israelitas se retirem para as linhas que ocupavam antes da queda do regime de Bashar al-Assad.

Além disso, o ministro da Defesa israelita sustentou que Telavive manterá as suas posições no Monte Hermon e na zona de segurança "enquanto existir uma ameaça jihadista" contra a fronteira e as comunidades israelitas, tanto por parte das forças de segurança sírias como de outros grupos armados.

"Se atacarem as nossas forças ou o território do Estado de Israel a partir da Síria, teremos de agir e responder", advertiu o ministro, acrescentando que qualquer território que Israel conquiste nesse cenário continuará a ser seu "para sempre, de acordo com as leis da guerra".

Acusou também o antigo regime sírio de ter violado as condições do acordo de separação de forças de 1974 e de ter permitido que a Síria se tornasse uma "base iraniana" e uma ameaça para Israel.

A troca de palavras ocorreu horas depois de Al-Sharaa ter exigido, perante a Assembleia-Geral, a retirada israelita dos territórios ocupados e ter reafirmado a soberania síria sobre os Montes Golã.

Al-Sharaa exigiu a retirada das forças israelitas para as suas posições de 2024 e denunciou que, desde a queda de Al-Assad, Israel realizou 500 ataques aéreos, mais de 1.200 incursões e 300 detenções na Síria.

Israel capturou e ocupou a maior parte dos Montes Golã durante a Guerra dos Seis Dias, em junho de 1967, e anexou o território em 1981, o que uma resolução da ONU declarou nulo, inválido e sem qualquer efeito internacional.

No seu discurso nas Nações Unidas, o líder interino sírio referiu ainda "o mundo aplaudiu o nosso regresso", mas que "Israel continua a atacar a Síria".

"A guerra ensinou-nos que a verdade é forte e que a falsidade é fraca. A Síria continuará a sua reconstrução", continuou Al-Sharaa, referindo-se à guerra civil (2011-2024) que assolou o país e em que participou como então líder do grupo islamita sírio Organização de Libertação do Levante (Hayat Tahrir al-Sham ou HTS, em árabe), que derrubou o regime do ex-presidente sírio Bashar al-Assad, a 08 de dezembro de 2024.