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Guerra no Médio Oriente
Israel quer "Intifada" para discurso anti-Palestina ganhar votos, diz ONG israelita
Em entrevista à RTP Antena 1, o fundador da ONG Kerem Navot, Dror Etkes, diz que há uma estratégia concertada a caminho das eleições de outubro, que passa por provocar os palestinianos na Cisjordânia até que se revoltem, causem violência, e o discurso extremista ganhe novo fôlego.
Os episódios de violência na Cisjordânia são cada vez mais extremos e a organização não governamental israelita Kerem Navot acredita que se deve à proximidade das eleições legislativas, marcadas para o final de outubro.
Nos últimos dias, o exército israelita confirmou que soldados das suas fileiras marcaram com números detidos palestinianos na Cisjordânia. As próprias Forças de Defesa de Israel reconhecem ter sido um erro e, afirmam, já repreenderam os responsáveis, mas não se anunciaram medidas disciplinares.
A ONG israelita, que monitoriza os colonatos na Cisjordânia, fala na "brutalização do exército" e "deterioração da disciplina militar", já que os soldados não cumprem as regras internas e saem impunes. O fundador da Kerem Navot, Dror Etkes, afirma que "o exército é um espelho da sociedade israelita" e considera que as movimentações das últimas semanas, com o intensificar da violência militar e expansão dos colonatos, serve um objetivo: "a esperança da direita israelita de que eventualmente haja uma explosão, que os palestinianos expludam, que haja uma nova Intifada", detalha Etkes.
Na opinião do ativista, uma violenta insurreição palestiniana daria novo fôlego à narrativa anti-Palestina do atual governo de Israel, a caminho das legislativas e à procura da reeleição.
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