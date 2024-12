Israel quer zona livre de armas no sul do país

"Juntamente com o primeiro-ministro, pedi ao exército para criar uma zona (...) livre de armas e ameaças terroristas, no sul da Síria, sem uma presença israelita permanente", disse Israel Katz durante uma visita a uma base naval na cidade de Haifa, no norte de Israel.

Katz não especificou onde exatamente será criada essa zona, mas acrescentou que o objetivo é "impedir a organização do terrorismo na Síria".

"Isto seria semelhante ao que estava em vigor no Líbano e em Gaza antes de 7 de outubro", afirmou.

"Não permitiremos ameaças ao Estado de Israel, continuaremos e atuaremos com todas as nossas forças para eliminar as ameaças. Mais uma vez, aviso e sublinho: não permitiremos que ninguém ameace os residentes dos [Montes] Golã, os cidadãos do Estado de Israel, e atuaremos com dureza contra qualquer organização", reiterou o ministro da Defesa de Israel.

Bashar al-Assad, no poder durante 24 anos, fugiu da Síria no sábado e exilou-se na Rússia, após uma ofensiva relâmpago de uma coligação liderada pelo grupo islâmico Organização de Libertação do Levante (Hayat Tahrir al Sham ou HTS, em árabe), juntamente com outras fações apoiadas pela Turquia, contra o seu governo.