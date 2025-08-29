Israel recupera cadáveres de dois reféns em Gaza
As autoridades israelitas recuperaram os corpos de dois reféns na Faixa de Gaza, raptados durante os ataques do Hamas de 07 de outubro de 2023, anunciou hoje o primeiro-ministro israelita.
Um dos corpos recuperados é o de Ilan Weiss, de 56 anos, morto durante o ataque ao `kibutz` Be`eri, indicou Benjamin Netanyahu, em comunicado.
A identidade do outro refém ainda não foi divulgada.
"A campanha para devolver os reféns continua. Não descansaremos ou permaneceremos em silêncio até fazermos regressar a casa todos os sequestrados, vivos e mortos", disse Netanyahu, na mensagem.
O exército israelita indicou que a operação para recuperar os restos mortais foi realizada em colaboração com a agência de informações internas de Israel, Shin Bet, embora não tenha dado detalhes sobre onde os corpos foram encontrados.
O Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos, que representa a maioria dos parentes dos sequestrados em 07 de outubro, disse que Weiss era um "homem de família dedicado".
A mulher, Shiri, e três filhas sobreviveram ao ataque. Tanto Shiri como uma das filhas foram raptadas a 07 de outubro e regressaram a Israel durante a trégua de novembro de 2024.
Weiss fazia parte da equipa de defesa do `kibutz` e morreu a tentar defender a comunidade dos atacantes.
O corpo foi levado para a Faixa de Gaza e aí mantido por militantes palestinianos durante estes quase 22 meses.
Há ainda 48 reféns em Gaza dos 251 raptados a 07 de outubro, dos quais Israel estima que pelo menos 20 ainda estejam vivos.
A última vez que Israel tinha recuperado os restos mortais de reféns em Gaza foi a 21 de junho, quando encontrou os de três israelitas mortos a 07 de outubro e cujos corpos foram levados para Gaza por milícias palestinianas: o jovem Jonathan Samrano, o sargento Shai Levinson e a idosa Ofra Kedar, também do `kibutz` Be`eri.