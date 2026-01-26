Israel resgata o corpo do último refém do Hamas

A operação de resgate iniciou-se no domingo, na área da linha amarela – zona de demarcação de Gaza entre a Palestina e Israel – com o processo de autópsia a confirmar que o corpo recuperado pertence ao Major-General Ran Gvili.



“Após a conclusão do processo de identificação pelo Centro Nacional de Medicina Legal, em cooperação com a Polícia de Israel e o Rabinato Militar, representantes [militares] informaram à família do falecido Ran Gvili que seu corpo foi liberado para o sepultamento”, informou o porta-voz das IDF, Avichay Adraee.



Com a recuperação do corpo de Gvili, já não se encontram reféns do Hamas, capturados a 7 de outubro de 2023, na Faixa de Gaza, o que abre caminho para a implementação da segunda fase do acordo de cessar-fogo assinado entre Israel e o Hamas, em outubro de 2025, que prevê a saída das tropas israelitas do enclave, assim como a desmilitarização do Hamas.



A passagem de Rafah, que liga Gaza ao Egito, é uma das únicas vias que liga o enclave ao mundo exterior, com Israel a afirmar que, com a recuperação do corpo de Gvili, concorda com a reabertura da passagem, após quase dois anos bloqueada pelas IDF, mas, por enquanto, apenas para passagem pedestre.



A reabertura estava prevista acontecer durante a primeira fase do cessar-fogo, mas Israel admitiu que só o faria após a recuperação dos reféns.