"Israel tem direito a se defender". Chanceler alemão reconhece operações israelitas em Gaza mas culpa Hamas

Além disso, elogiou a “atitude cooperativa” da Autoridade Palestiniana em relação ao plano de paz de Donald Trump e reiterou o apoio de Berlim a uma solução de dois Estados, segundo a mesma fonte.





c/ agências

Friedrich Merz reafirmou o apoio alemão a Israel este domingo, durante uma visita ao memorial do Holocausto Yad Vashem, em Jerusalém, antes de se encontrar com o homólogo, Benjamin Netanyahu., declarou o chanceler no memorial Yad Vashem,Merz chegou no sábado a Israel para uma visita diplomática, a primeira desde que assumiu o cargo, com o objetivo de fortalecer a estreita relação entre os dois países após o aumento das tensões devido à guerra na Faixa de Gaza e à violência perpetrada por colonos judeus extremistas na Cisjordânia ocupada., afirmou o chanceler alemão, após uma reunião com o presidente israelita. "No entanto, também vimos que, até à data, não temos divergências fundamentais."Ainda assim, Merz afirmou que a Alemanha espera que o "processo de paz possa entrar na fase seguinte" e que o grupo armado Hamas "possa ser desarmado". Segundo o chanceler alemão,Ainda durante a manhã deste domingo reuniu-se com Netanyahu. Espera-se que a reunião se concentre nos esforços para avançar para uma segunda fase do cessar-fogo em Gaza, como parte do plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pôr fim à guerra.No sábado, o chanceler alemão apelou, pouco antes da visita a Israel, ao presidente palestiniano Mahmoud Abbas para que implemente “reformas urgentemente necessárias” para poder “desempenhar um papel construtivo” na Faixa de Gaza após a guerra.Na conversa telefónica que teve com Abbas, Merz denunciou paralelamente “o aumento maciço da violência dos colonos contra civis palestinianos” na Cisjordânia ocupada, declarou o porta-voz do governo alemão, Stefan Kornelius.