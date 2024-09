Israel terá colocado explosivos nos pagers utilizados pelo Hezbollah

Entre os feridos encontra-se o embaixador do Irão no Líbano, Mojtaba Amani, de acordo com órgãos estatais de Teerão. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, escapou a este ataque sem ferimentos, segundo uma fonte próxima do grupo.“Este inimigo criminoso e traiçoeiro certamente receberá uma punição justa por este ataque pecaminoso, tanto de maneiras esperadas quanto inesperadas”, anunciou o Hezbollah na noite de terça-feira.O grupo xiita libanês prometeu continuar as operações contra Israel em solidariedade com o movimento islamita palestiniano Hamas e garantiu que uma “dura punição está a aguardar o inimigo criminoso pelo massacre que cometeu na terça-feira”.

O que se sabe sobre a origem dos pagers e da explosão?

O CEO da empresa veio esclarecer que apesar de terem o seu logótipo, os pagers do modelo AR-924 foram produzidos numa empresa europeia chamada BAC, com sede em Budapeste.

Fontes libanesas e norte-americanas revelaram à agência Reuters e aoque os“A Mossad injetou umano dispositivo que tinha material explosivo que recebe o código. É muito difícil detetá-lo através de qualquer meio, mesmo com outro dispositivo ou um”, disse uma fonte de segurança do Líbano à Reuters.Estes dispositivos foram importados pelo Hezbollah meses antes da explosão desta terça-feira.A empresa de tecnologia taiwanesa já se pronunciou, negando ter fabricado os pagers que explodiram no Líbano. O“Nós temos um acordo empresarial com a BAC onde autorizamos a que usem o logótipo da marca. No entanto, a produção e design do produto é totalmente gerido pela BAC”, explicou Hsu Ching-Kuang.Os pagers - dispositivo de telecomunicações sem fio que recebe e exibe mensagens alfanuméricas ou de voz – têm sido utilizados pelo Hezbollah como meio de comunicação de baixa tecnologia para tentar escapar ao rastreamento de localização feito por Israel. Há muito que o grupo deixou de usar telemóveis por serem considerados muito vulneráveis.O ataque desta terça-feira ocorre num momento de grande tensão entre Israel e o Hezbollah, após Israel ter reivindicado a morte do comandante do grupo paramilitar libanês num ataque em Beirute, em julho.O ataque também ameaça atrapalhar os esforços dos EUA para impedir que o Irão, que apoia o Hezbollah, ataque Israel em retaliação pelo atentado de julho em Teerão, que matou o líder político do Hamas.