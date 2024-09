Israel torna regresso de habitantes ao norte o novo objetivo de guerra

A decisão foi tomada pelo Gabinete de Segurança de Benjamin Netanyahu, horas depois de este ter afirmado a necessidade de uma "mudança radical na situação de segurança do norte" de Israel para conseguir "fazer regressar os cidadãos " israelitas, numa reunião com o enviado norte-americano, Amos Hochstein.







"O Gabinete de Segurança atualizou os objectivos da guerra para incluir o seguinte: regressar em segurança às suas casas os residentes do norte", indica o comunicado. "Israel continuará a atuar para concretizar este objetivo", acrescenta.







Desde o dia seguinte ao ataque do Hamas a Israel, no dia 7de outubro de 2023, que os combates transfronteiriços com os países vizinhos se intensificaram, nomeadamente na fronteira israelo-libanesa, a partir de onde o movimento xiita Hezbollah dispara quase diariamente contra posições israelitas, em solidariedade com o povo palestiniano o movimento islamita palestiniano Hamas.







Cerca de 60 mil pessoas foram evacuados no norte do país devido aos ataques do Hezbollah, apoiado pelo Irão, no vizinho Líbano. Para além da deslocação de dezenas de milhares de pessoas e de centenas de mortos, de ambos os lados, a intensificação dos combates israelo-libaneses fazem temer há meses o alastramento do conflito a toda a região do Médio Oriente.



"Única solução possível"



Washington opõe-se a uma escalada ou ofensiva militar contra o Líbano, mas o ministro israelita da Defesa, Yoav Gallant, defendeu na segunda-feira que a "ação militar" era "a única solução possível" para fazer regressar os habitantes do norte de Israel às suas casas.