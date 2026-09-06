Israel volta a atacar sul do Líbano e acusa Hezbollah de enviar drones contra soldados

Ataques israelita fizeram quatro vítimas mortais, incluindo duas mulheres, no sul do Líbano este domingo, denunciou o Ministério libanês da Saúde.

Apesar do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos com o Hezbollah, acordado em junho, o exército israelita opera no que declarou ser uma zona de segurança no sul do Líbano.

Num comunicado divulgado nas redes sociais, as Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram que "hoje, terroristas da organização Hezbollah lançaram dois drones contra soldados das FDI que operavam na zona de segurança no sul do Líbano".

Os soldados "abriram fogo e abateram um dos drones", sem que se tenham registado feridos entre os militares.

As FDI acrescentaram que o incidente "constitui uma violação flagrante por parte da organização terrorista Hezbollah"

"Em resposta, as FDI estão a realizar ataques no sul do Líbano", acrescentaram.

As forças armadas israelitas reiteraram no comunicado que vão continuar a operar na zona libanesa "para eliminar qualquer ameaça contra civis israelitas e soldados das FDI".

O exército de Israel emitiu um alerta de evacuação às 6h00 da manhã, horário local (3h GMT), para áreas próximas a um prédio em Arab Salim, que podia ser alvo de ataques por estar a ser usado pelo Hezbollah. Duas crianças estavam entre os seis feridos no ataque.



Este foi apenas o segundo alerta de evacuação emitido desde o anúncio do cessar-fogo, em junho.

De acordo com dados do Ministério da Saúde do Libano, publicados na sexta-feira, os ataques israelitas causaram a morte de 4.353 pessoas e feriram outras 12.323 desde 02 de março, pouco depois do início da guerra dos EUA e Israel contra o Irão.

Desde o final de junho, quando tiveram início as conversações diretas entre o Líbano e Israel, mediadas pelos Estados Unidos, a violência diminuiu, ainda de acordo com os dados.

O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, anunciou na sexta-feira a conquista do cume de Ali Taher, uma elevação estratégica onde, segundo Israel, o grupo Hezbollah tinha um centro de comando subterrâneo e depósitos de armas.

C/agências