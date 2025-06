Israel voltou a atacar centro de ajuda humanitária em Gaza

Foto: Gaza Humanitarian Foundation/Handout via Reuters

Israel admite ter disparado tiros de advertência na altura em que uma multidão se aproximou de um dos postos de controlo israelitas em Rafah, mas nega a existência de vítimas.



Foram divulgadas imagens das alegadas vítimas no hospital de Kahn Younis, a alguns quilómetros do local.



Desde ontem que milhares de palestinianos procuram ajuda no centros operados pela Fundação Humanitária de Gaza, entidade controlada pelos Estados Unidos, que voltou a abrir vários postos de entrega de alimentos à população civil do território.