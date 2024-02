Foto: Susana Vera - Reuters

Para este fim de semana está marcada uma nova ronda de negociações, em Paris. O gabinete de guerra de Telavive enviou uma delegação para participar no encontro, em que também estão representantes do Hamas.



A diplomacia de vários países tenta a todo o custo um entendimento prolongado entre as partes antes do início do Ramadão, marcado para 10 de março.