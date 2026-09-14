Israelita B’Tselem denuncia "limpeza étnica" na Cisjordânia ocupada

O documento, partilhado pela organização israelita de defesa dos Direitos Humanos com o jornal The Guardian, acusa Telavive de “intensificar drasticamente os ataques”. Exemplos? Não poder “ir trabalhar, levar os filhos à escola ou à universidade, receber tratamento médico ou serviços municipais, encontrar familiares e amigos, cultivar a terra ou ir de férias... atividades rotineiras que compõem a vida humana”.





Elimination Project (“Projeto Eliminação”) é o título deste relatório, que acusa diretamente vários ramos do Estado de Israel liderados pelo ministro das Finanças de extrema-direita. Estão a "criar uma realidade na qual milhões de palestinianos vivam sob o medo constante da violência militar e civil israelita", escreve a B’Tselem.

Um dos aspetos mais evidentes desta “eliminação coletiva” é o encerramento de estradas e aldeias à passagem de palestinianos.





Foi o que aconteceu recentemente com Haytham Adnan Murad, de 49 anos, que regressava de uma consulta médica em Hebron com a filha de 12 anos que não consegue andar devido a uma cirurgia recente.



A passagem na estrada de acesso à aldeia, que estava aberta de manhã, tinha sido fechada pelo exército israelita. Haytham Murad foi obrigado a sair do táxi em que seguia e a transportar a filha em braços para contornar a barreira. “Quando saímos, o portão estava aberto. Agora está fechado, mas é assim o dia-a-dia”, disse. “De manhã, a situação é diferente da tarde. Não há dignidade nisso.”

"As comunidades palestinianas estão a ser expulsas num processo acelerado de limpeza étnica, enquanto uma presença israelita em constante expansão se estabelece no seu lugar, sob a forma de colonatos, postos avançados, quintas e infraestruturas civis exclusivas para judeus", lê-se no relatório.



"Neste contexto, a eliminação significa danos contínuos nas condições que permitem aos palestinianos existir como um povo dotado de terra, instituições, língua, cultura, laços sociais, liderança, memória e história partilhadas, além de um horizonte social e político", denuncia a organização israelita de direitos humanos. O que está a acontecer na Cisjordânia é “um projeto político para reorganizar o espaço e as condições de vida de modo a que a presença judaica se torne contígua, institucionalizada e permanente, enquanto a existência palestiniana se torna fragmentada, vulnerável e dependente.”

Apesar da ofensiva israelita contra a vida palestiniana na Cisjordânia se ter intensificado depois do ataque do Hamas, a ideologia é anterior.



Os autores da publicação divulgada esta segunda-feira lembram um documento de 2017 que apresentava aos palestinianos três opções: “viver sob a supremacia judaica enquanto abdicam das suas reivindicações nacionais, abandonar o território ou enfrentar a repressão violenta das forças armadas israelitas caso resistam”. Assim, revela o relatório de hoje, a violência dos colonos deixou de ocorrer “apenas como violência privada ou violação da ordem pública” para passar a fazer parte de um “sistema de controlo mais vasto”.

“Por vezes, é perpetrada em conjunto com militares, com o apoio das forças de segurança, utilizando armas, equipamentos e infraestruturas fornecidos pelo Estado, e com uma impunidade quase total.”



A publicação deste relatório ocorre menos de uma semana depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Ed Miliband, ter acusado colonos, apoiados pelo Governo de Benjamin Netanyahu, de promoverem uma limpeza étnica na Cisjordânia.



Em resumo, a B’Tselem assegura que a ofensiva contra os palestinianos é “regida por uma lógica organizadora coerente” e abrange cinco “esferas de ação interligadas”: violência e intimidação, restrições de movimento, estrangulamento económico, destruição social e política, e limpeza étnica e tomada de território”.

