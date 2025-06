Istambul recebe novas negociações entre Kiev e Moscovo

A reunião entre delegações acontece um dia após um ataque massivo de drones ucranianos a quatro aeródromos militares russos, que atingiu dezenas de aeronaves, incluindo bombardeiros estratégicos, inclusive na Sibéria, longe das linhas de frente, de acordo com o Serviço de Segurança Ucraniano (SBU).

A Rússia rejeita o "cessar-fogo incondicional" exigido pela Ucrânia e pelo Ocidente e insiste em resolver o que chama de "causas profundas" do conflito. Moscovo exige, em particular, que Kiev renuncie definitivamente à adesão à NATO e ceda as cinco regiões que afirma ter anexado - condições inaceitáveis para Kiev, que, em troca, exige a retirada completa das tropas russas do território.



Após as últimas conversações entre Kiev e Moscovo, com vista a alcançar um acordo de paz, as forças russas lançaram quatro dos cinco maiores ataques de drones contra a Ucrânia, matando mais de 340 civis. Mas quer voltar a reunir com a delegação do país vizinho.De acordo com fontes oficiais dos Estados Unidos, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov já conversaram esta manhã, via telefone, sobre este encontro diplomático na Turquia, tendo sido transmitida a posição de Donald Trump no sentido de ser alcançada “uma paz duradoura”.O Ministério russo dos Negócios Estrangeiros indicou em comunicado que no mesmo contacto telefónico foi discutida a situação "da crise em torno da Ucrânia", incluindo uma troca de pontos de vista sobre várias iniciativas relativas a uma eventual solução política que não foi especificada.As autoridades russas dizem ter abatido 162 ‘drones’ ucranianos, a maioria dos quais nas regiões de Kursk e Belgorod, na fronteira com a Ucrânia.disse em comunicado o Ministério da Defesa da Rússia.Por outro lado,As prioridades da Ucrânia, para este encontro, sãoVolodymyr Zelensky afirmou, no domingo, desejar um encontro direto com homólogo russo, Vladimir Putin, uma perspetiva que o Kremlin tem rejeitado repetidamente.