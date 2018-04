Itália convoca embaixador francês por causa de incidente fronteiriço

Lusa01 Abr, 2018, 08:31 | Mundo

O incidente em zona de fronteira levou mesmo o Ministério das Relações Exteriores da Itália a convocar, no sábado, o embaixador francês para que este explicasse oficialmente as razões que levaram polícias francesas a entrar e a agir sem autorização em território italiano.

O caso foi denunciado na sexta-feira pela Organização Não Governamental Rainbow for Africa, que gere uma clínica para imigrantes, situada na estação de comboios da povoação italiana de Bardonecchia.

A ONG afirma que a polícia francesa entrou na clínica e exigiu que fosse feito um teste de urina a um homem nigeriano, residente em Itália, suspeito de traficar drogas. O incidente está a ser explorado politicamente, com figuras da extrema-direita italiana a acusarem a França de ingerência.

Em comunicado divulgado pela embaixada francesa em Roma, o governo francês recusa as acusações, explicando que os agentes se limitaram a aplicar a lei.

"Agentes uniformizados e identificados como oficiais aduaneiros franceses suspeitaram que um viajante, um cidadão nigeriano residente em Itália, transportava ilegalmente narcóticos. Em aplicação do artigo 60 do Código Aduaneiro os agentes perguntaram à pessoa se ela consentia em fazer um exame de urina para detetar narcóticos, que ela aceitou por escrito" ", explica o comunicado assinado pelo ministro de Ação e Contas Públicas da França, Gérald Darmanin.

Segundo a versão francesa, foi pedida a colaboração da ONG, ao abrigo da lei internacional, para fazer o exame à urina, que foi negativo. Para os franceses não houve qualquer ingerência ou desrespeito pelo seu vizinho dos Alpes.

Porém, o Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano não ficou satisfeito com as explicações e avançou mesmo com a convocação do embaixador francês em Roma.

Massimiliano Fedriga dirigente da Liga italiana de direita já criticou publicamente o incidente, dizendo que os franceses "fizeram a Itália parecer a piada da Europa".

"A polícia francesa faz o que quer em território italiano sem ser perturbada como se estivessem em casa. O que aconteceu em Bardonecchia é grave e mostra como nossos ditos amigos na Europa têm pouca ou nenhuma consideração por nós", disse ele em comunicado.