Itália e Bélgica rejeitam tratamentos com hidroxicloroquina

O executivo francês anunciou esta quarta-feira a decisão de revogar o decreto de 11 de maio que autorizava a administração de hidroxicloroquina a pacientes infetados com Covid-19. Este fármaco contra a malária estava a ser utilizado para tratar os casos mais graves no país desde março, mas agora é proibido.





Também a Bélgica e a Itália colocam agora novos entraves à utilização da hidroxicloroquina. As autoridades de saúde belgas consideram que o fármaco é desaconselhado e pede que o mesmo não seja usado em testes clínicos.





No mesmo sentido, as autoridades de saúde italianas consideraram hoje que existe “pouca evidência” que apoie o uso de hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19, pelo que o fármaco deve ser abolido dos testes clínicos.





De acordo com a Agência Italiana de Medicamentos (AIFA), as mais recentes evidências clínicas indicam “um risco aumentado de reações adversas com pouco ou nenhum benefício”.





Em França , o Conselho Superior de Saúde Pública e a Agência Nacional de Segurança de Medicamentos e Produtos de Saúde emitiram um parecer negativo sobre a prescrição deste medicamento no tratamento da Covid-19.





um estudo na revista The Lancet, o primeiro estudo sobre os efeitos da hidroxicloroquina em utentes com Covid-19, que conclui que o fármaco aumenta o risco de morte. No início da semana, a Organização Mundial da Saúde anunciou a suspensão temporária dos ensaios clínicos com o fármaco. A decisão dos três países surge dias após a publicação deNo início da semana,

Desde o início da pandemia que a hidroxicloroquina era usada em vários países no tratamento do novo coronavírus sem que existisse uma investigação que comprovasse a sua eficácia.





Mais recentemente, o fármaco esteve no centro das atenções, sobretudo desde que Donald Trump admitiu que estava a tomar hidroxicloroquina todos os dias de forma a prevenir a infeção pelo novo coronavírus.