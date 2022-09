Itália. Meloni nega ser anti-mulheres após vídeo com melões

Alguns consideraram o vídeo de mau gosto eOutros ficaram, inclusivamente, surpreendidos com a súbita mudança de estilo da líder de extrema-direita, apesar de reconhecerem no vídeo com melões uma maneira inteligente de Meloni mostrar aos leitores que tem sentido de humor, mesmo que este possa ser visto por alguns como machista.Em declarações ao, um porta-voz da futura primeira-ministra – que vai governar em coligação com o partido Irmãos de Itália, com raízes neofascistas, - garantiu que a brincadeira com os melões não passou de um trocadilho sobre o apelido da então candidata.Segundo o porta-voz,Luisa Rizzitelli, ativista dos direitos das mulheres e LGBTQ+ que concorreu ao cargo de senadora pelo Partido Democrático, considerou o vídeo dos melões uma maneira astuta de Meloni apresentar humor ao mesmo tempo que expressava valores masculinos.“Os Irmãos de Itália entenderam muito bem que as mulheres podem ser boas nesse aspeto.”, defendeu.

“Meloni não renega a sua cultura de extrema-direita”

Durante a campanha eleitoral, Giorgia Meloni, de 45 anos, procurou mostrar-se como uma mulher forte e a única que levou um partido italiano ao poder enquanto lutava contra homens poderosos – incluindo os seus depois aliados de extrema-direita, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.Embora Meloni tenha dito não ter planos para abolir a lei do aborto em Itália,, apresentando, para isso, medidas como a oferta de apoio financeiro às mulheres para que estas mantenham a gravidez em vez de a interromperem.Alguns acreditam também que a agenda de Meloni não deverá favorecer o modo como as mulheres são tratadas nos locais de trabalho.“Iremos com certeza retroceder nos direitos das mulheres, porquee que só devem ter uma certa liberdade”, considerou aoMonica Cirinnà, membro do Partido Democrático e responsável pela legislação que levou à aprovação das uniões civis entre pessoas do mesmo género, em 2016.Meloni não se descreve como feminista e diz ser contra as “quotas cor-de-rosa”, ou seja, as regras que impõem que determinada percentagem dos cargos em organizações privadas ou públicas seja reservada para mulheres.

Para a líder italiana, os cargos devem ser conquistados por mérito e não por género, algo que diz acontecer dentro do seu partido, onde várias mulheres têm cargos de liderança.

“Quanto às quotas rosa, também gostaria que superássemos essa medida, mas”, explicou Monica Cirinnà.Já Lavinia Mennuni, conselheira do partido Irmãos de Itália que foi eleita senadora no seu distrito eleitoral, considera que “não só temos a primeira mulher primeira-ministra, como temos um grande número de mulheres eleitas para o Parlamento”.“Mas, francamente, não se trata de Meloni ser mulher ou não – ela é simplesmente uma líder muito boa, determinada e coerente.”, considerou Mennuni, que conquistou o cargo de senadora frente a vários rivais, incluindo Emma Bonino, líder de esquerda que estava entre as feministas que lutaram para legalizar o aborto em Itália na década de 1970.Para Giorgia Serughetti, socióloga na Universidade de Milão-Bicocca, Meloni “não possui um discurso a nível de batalhas femininas nem um desejo de se tornar um modelo” nesta área.