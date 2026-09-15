Itália prolonga suspensão do acordo de Schengen com Espanha por mais 15 dias

A 30 e 31 de julho, mais de 70 mil migrantes provenientes de Marrocos entraram em Ceuta. A maioria regressou ao país de origem nas horas seguintes, mas muitos ainda permanecem no enclave espanhol, gerando episódios de violência e manifestações quase diárias por parte da população local.





No domingo, o Governo espanhol anunciou que, neste momento, cerca de 6.500 destes migrantes permanecem em abrigos em Ceuta. Por sua vez, mais de 5.300 regressaram a Marrocos no espaço de um mês, segundo o ministro da Política Territorial de Espanha, Ángel Víctor Torres.





Esta terça-feira, o comissário europeu para as Migrações também anunciou que a agência para as fronteiras da UE (Frontex) vai ser reforçada para responder a crises como a de Ceuta.



“Vamos reforçar as fronteiras externas com uma Frontex mais forte para a tornar mais ágil e também mais rápida”, afirmou Magnus Brunner durante o debate sobre “Ataques híbridos e instrumentalização dos migrantes em Ceuta e a necessidade de uma resposta coordenada para proteger as fronteiras externas da UE”, no Parlamento Europeu, na cidade francesa de Estrasburgo.

