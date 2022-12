Itália. Vulcão Stromboli entrou em erupção

O fluxo de lava segue em direção ao litoral.



No domingo, o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia de Itália registou um terremoto de 4,6 de magnitude, no Mar Mediterrâneo, a sul do vulcão, que causou um pequeno tsunami com ondas de 1,5 metros de altura, fazendo soar o alerta na ilha siciliana.



O monte Stromboli, onde se situa este vulcão, tem cerca de 920 metros de altura e entra frequentemente em atividade.