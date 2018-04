RTP23 Abr, 2018, 13:05 / atualizado em 23 Abr, 2018, 16:28 | Mundo

É também o sexto bisneto da rainha Isabel II e terá o título de Sua Alteza Real, Príncipe de Cambridge, de acordo com a reforma de 2012 avançada pela rainha, que estendeu a distinção a todos os filhos de William. Antes, só o filho mais velho do príncipe de Gales poderia ser chamado Alteza Real.



O nascimento, a ser saudado com uma salva de 62 tiros de canhão na Torre de Londres, em Hyde Park e em Green Park, foi anunciado pelo Palácio de Kesington, com um comunicado oficial também publicado nas redes Facebook e Twitter.



Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 de abril de 2018

3.8272 quilos)

The Queen, The Duke of Edinburgh, The Prince of Wales, The Duchess of Cornwall, Prince Harry and members of both families have been informed and are delighted with the news. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 de abril de 2018

It is tradition that a framed notice of birth goes on display on a ceremonial easel on the forecourt at the Palace. pic.twitter.com/xd1XgBV9Ux — The Royal Family (@RoyalFamily) 23 de abril de 2018

Artur, Alice ou Mary

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.



The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 de abril de 2018

Mais um bebé a caminho?

"Sua Alteza Real a Duquesa de Cambridge deu à luz um filho às 11h01. O bebé pesa 8 libras e 7 onças (. O Duque de Cambridge assistiu ao nascimento. Tanto Sua Alteza Real como a criança estão bem", refere o comunicado do Palácio na rede Twitter.Noutroo Palácio acrescenta que a rainha Isabel II, o duque de Edinburgo, o príncipe de Gales, a duquesa da Cornualha, o príncipe Harry e membros de ambas as famílias foram informados e estão radiantes com as notícias.O nascimento foi anunciado com pompa e circunstância, como manda a tradição britânica.O nome do novo membro da família real ainda não foi divulgado e, à semelhança do que sucedeu com os seus irmãos mais velhos, poderá só ser anunciado dentro de dois dias.É um intervalo considerado normal. O nome do pai, o príncipe William, levou uma semana a ser conhecido e o do avô, Carlos, levou um mês após o nascimento a ser anunciado.Conforme a tradição, a proclamação assinada pelos médicos do casal real, ficará patente ao publico num escaparate dourado no Palácio de Buckingham.A bandeira britânica foi hasteada em todos os edifícios oficiais, para celebrar o nascimento.A duquesa deu à luz no Hospital St Mary, em Paddington, Londres, o mesmo onde nasceram os seus dois outros filhos e que fica a menos de dois quilómetros do Palácio de Kesington, onde reside a família.Depois de uma gravidez tranquila, marcada apenas por fortes enjoos nos primeiros meses de gestação que a obrigaram a abrandar os compromissos reais, Katherine entrou em trabalho de parto e foi internada no Hospital a meio da manhã desta segunda-feira, acompanhada do Príncipe William.A notícia foi avançada no Twitter pelo palácio de Kesington."Sua Alteza Real a Duquesa de Cambridge foi internada no Hospital St. Mary, em Paddington, Londres, no início da manhã, nos primeiros estágios do trabalho de parto", disse o Palácio de Kensington. "A Duquesa viajou de carro do Palácio de Kensington até o Hospital St. Mary com o Duque de Cambridge."Cá fora, dezenas de pessoas aguardavam ansiosas por conhecer o sexo do novo bebé."Penso que seja um rapaz, ela anda como quando esperava o George", alvitrou Maria Scott, de 46 anos, que espera há semana o nascimento junto ao hospital. "As aparências podem enganar", reconheceu logo depois. "Seja o que for, ficaremos felizes".A avó da criança, a falecida Princesa Diana de Gales, permanecia presente na memória de todos."É um neto de Diana, por isso algo muito importante para nós", lembrou a filha de Maria Scott, Amy, estudante de 18 anos, com os ombros tapados com a Union Jack, a bandeira britânica.Artur, Mary e Alice eram os nomes mais populares, quanto ao nome a atribuir ao novo membro da família real. A maioria dos apostadores tendia para uma menina.A casa de apostas Paddy Power Betfair disse ao jornalque o nome mais apostado foi Mary. Em seguida vinham Alice e Victoria. Nomes coincidentes com apostas avançadas dia 13 pela William Hill.A duquesa poderá abandonar dentro de poucas horas o Hospital, tal como sucedeu com os outros dois filhos.O novo bebé de Wiliam e de Kate Midletton quase nascia domingo, o mesmo dia em que a sua bisavó, a Rainha Isabel II, completou 92 anos. Marca igualmente o oitavo aniversário de casamento dos pais, que deverá ser celebrado dentro de dias, a 29 de abril.A semana passada, durante a cimeira dos países da Commonwealth, a monarca britânica pediu que todos aplaudissem como seu sucessor o filho, Carlos, pondo fim à especulação de vários anos de que este seria ultrapassado pelo filho, o príncipe William.O nascimento do novo herdeiro do trono surge também poucas semanas antes do enlace a 19 de maio entre o irmão mais novo de William, Harry, e Meghan Markle, uma atriz de origem norte-americana que abandonou a carreira para casar com o príncipe.Há rumores entre a imprensabritânica de que um novo bebé poderá estar para breve pois Meghan poderá já estar grávida de três meses quando casar.