Já abriram as urnas em Myanmar





A ex-presidente que já foi agraciada com o Prémio Nobel da Paz está proibida de participar no escrutínio. As últimas eleições gerais de Myanmar foram realizadas em novembro de 2020.



Esta eleição é amplamente considerada uma farsa, com os principais partidos políticos dissolvidos, vários líderes presos e metade da população sem poder votar devido à guerra civil no país.



A junta militar que governa atualmente Myanmar refere que eleições são um passo para a reconciliação, votos em que poucos acreditam.





O país vai a votos nas primeiras eleições gerais desde o golpe de 2021 que derrubou o último governo eleito de Aung San Suu Kyi.