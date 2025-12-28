Mundo
Já abriram as urnas em Myanmar
Os birmaneses são chamados a votar pela primeira vez em eleições gerais desde o golpe militar de 2021.
O país vai a votos nas primeiras eleições gerais desde o golpe de 2021 que derrubou o último governo eleito de Aung San Suu Kyi.
Esta eleição é amplamente considerada uma farsa, com os principais partidos políticos dissolvidos, vários líderes presos e metade da população sem poder votar devido à guerra civil no país.
A junta militar que governa atualmente Myanmar refere que eleições são um passo para a reconciliação, votos em que poucos acreditam.
A ex-presidente que já foi agraciada com o Prémio Nobel da Paz está proibida de participar no escrutínio.As últimas eleições gerais de Myanmar foram realizadas em novembro de 2020.
