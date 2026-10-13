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Já começou a cirurgia do papa Leão XIV
Leão XIV chegou ao Hospital Gemelli por volta do meio-dia, hora de Lisboa.
Equipa da RTP testemunhou, em direto, a chega da viatura que transportava o Papa até ao Hospital Gemelli, em Roma.
Jornal da Tarde | 13 de outubro de 2026
Leão XIV está a ser submetido a uma intervenção cirurgica para retirar um nódulo num pulmão, detetado durante uma consulta de rotina.
O papa está entregue à equipe médica de cirurgia torácica do Professor Stefano Margaritora.
O papa está entregue à equipe médica de cirurgia torácica do Professor Stefano Margaritora.
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