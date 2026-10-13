Já começou a cirurgia do papa Leão XIV

Equipa da RTP testemunhou, em direto, a chega da viatura que transportava o Papa até ao Hospital Gemelli, em Roma.

Jornal da Tarde | 13 de outubro de 2026





Leão XIV está a ser submetido a uma intervenção cirurgica para retirar um nódulo num pulmão, detetado durante uma consulta de rotina.



O papa está entregue à equipe médica de cirurgia torácica do Professor Stefano Margaritora.

