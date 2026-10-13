Papa enfrenta cirurgia com "serenidade"

O Papa Leão XIV, de 71 anos, é internado esta terça-feira no Hospital Gemelli, em Roma, para ser submetido a uma cirurgia destinada à remoção de um nódulo pulmonar detetado numa fase inicial.





segurança foi reforçada e todas as atenções estão concentradas para a entrada do Papa que, de acordo com um porta-voz do Vaticano, deverá acontecer ainda durante a manhã. O Hospital Agostino Gemelli tem, no 10.º andar, a chamada 'ala dos Papas'. Já recebeu São João Paulo II em sete ocasiões, e o Papa Francisco em quatro ocasiões, incluindo pouco antes de morrer, em abril de 2025. Junto à unidade hospitalar, ae todas as atenções estão concentradas para a entrada do Papa que, de acordo com um porta-voz do Vaticano, deverá acontecer ainda durante a manhã.



Segundo a imprensa italiana, trata-se de um dos maiores hospitais privados da Europa.





Dispõe de uma suite com uma pequena capela. É vigiado por elementos da polícia e, além do quarto do papa, há uma sala de reuniões para os profissionais da saúde, uma cozinha, uma casa de banho e áreas de descanso.





As informações são ainda escassas, mas tudo indica que a hospitalização de Leão XIV deverá prolongar-se por cerca de uma semana e, por isso, a agenda do Papa está cancelada até 20 de outubro.



A intervenção do Sumo Pontífice surge num momento de intensa atividade do pontificado e deixa em aberto a participação do Papa numa viagem à América do Sul, a decorrer de 6 a 17 de novembro de 2026, para visitar Uruguai, Argentina e Peru.

Parolin destaca serenidade do Papa



Na manhã desta terça-feira, aos jornalistas, o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, manifestou preocupação pelo estado de saúde do Papa.





"Falei com o Papa. Conversámos com muita serenidade. Realmente, o Santo Padre é um grande exemplo nesse sentido", afirmou, depois de falar com Leão XIV na segunda-feira.



"Estou preocupado porque certamente não esperava uma coisa desse tipo", reconheceu Parolin, sublinhando, contudo, que o problema foi "identificado imediatamente".



O cardeal mostrou-se confiante na recuperação uma vez que "quando estas coisas são detetadas a tempo, é possível resolvê-las". Acrescentou ainda estarem "confiantes e, naturalmente, todos o acompanhamos com a nossa oração e o nosso afeto".



De salientar que foi Leão XIV a anunciar a operação no domingo, após a oração do Angelus, na Praça de São Pedro.





O Papa fez questão de referir que o nódulo estava "circunscrito ao pulmão" e tinha sido detetado "numa fase muito inicial", explicou ao mesmo tempo que disse que decidiu avançar com a cirurgia por recomendação médica.

Cirurgia vai esclarecer natureza da lesão



Um nódulo pulmonar é uma pequena lesão no tecido do pulmão. A identificação não significa, por si só, um diagnóstico de cancro. Pode ter origem inflamatória, resultar de uma infeção ou corresponder a uma lesão benigna ou maligna. No caso de Leão XIV, o Vaticano não divulgou a natureza, as dimensões exatas ou a localização precisa do nódulo, pelo que não é possível antecipar um diagnóstico.





A técnica cirúrgica também não foi especificada.





Em intervenções deste tipo, a remoção pode ser feita sob anestesia geral, através de uma abordagem escolhida em função da localização da lesão e da avaliação clínica.





O tecido retirado pode ser analisado em laboratório, permitindo esclarecer a sua natureza e determinar se será necessário tratamento adicional. Não há, contudo, informação pública que confirme a técnica prevista para o Papa.

