Foto: Adriana Thomasa - EPA

Há ainda duas centenas de pessoas desaparecidas. Este é já considerado o o pior desastre no país desde o terramoto de 2010.

Só nas áreas de Viña del Mar e Quilpué, 14 mil casas ficaram destruídas nos 165 incêndios, que assolam o Chile desde o dia 2 de fevereiro.



Para evitar pilhagens, em algumas regiões foi decretado o recolher obrigatório.



As causas dos incêndios ainda não foram determinadas, mas as autoridades chilenas acreditam que estes fogos tenham sido provocados pela onda de calor, que resulta do fenómeno climático El Niño.