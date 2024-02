Pior catástrofe desde sismo de 2010. Incêndios no Chile provocam 112 mortos

Segundo as autoridades, centenas de pessoas continuam desaparecidas, o que faz prever que o número de mortos aumente, à medida que os corpos são encontrados nas encostas e nas habitações devastadas pelas chamas.Imagens da Reuters captadas porna área de Viña del Mar mostram bairros inteiros queimados com os moradores a remexer nos escombros.Ase enviaram 1.300 militares para ajudar os cerca de 1.400 bombeiros a conter a propagação dos incêndios, enquanto os meios aéreos despejam água para tentar apagar as chamas. Segundo o presidente chileno, o recolher obrigatório ajudará a libertar as estradas e permitirá que os veículos de emergência cheguem às áreas afetadas.

Apesar de os incêndios florestais não serem incomuns durante o verão no hemisfério sul, a letalidade destes incêndios destaca-se, tornando-os a pior catástrofe nacional no Chile desde o terramoto de 2010, no qual morreram cerca de 500 pessoas.

e frisou que o país se deve preparar para mais más notícias.", avisou o Boric no domingo, durante uma visita a Quilpué, nos arredores de Viña del Mar, na região de Valparaíso, onde foram registadas todas as mortes.Boric procurou canalizar fundos para as zonas mais afetadas, muitas das quais são populares entre os turistas. "Estamos juntos, todos nós, a lutar contra a emergência. A prioridade é salvar vidas", sublinhou o presidente chileno.

Desde quarta-feira, as temperaturas aproximam-se dos 40 graus no centro do Chile e na capital Santiago.

O Ministério da Saúde lançou um alerta sanitário em Valparaíso. O Governo autorizou a suspensão das cirurgias não urgentes e autorizou a criação de hospitais de campanha temporários.O Ministério da Habitação disse que entre três mil e seis mil habitações foram afetadas pelos incêndios.

As autoridades estão convictas de que este seja o incêndio florestal mais mortífero no país. Muitas das pessoas afetadas estavam de visita à região, conhecida pelas praias e produção de vinho, durante as férias de verão.

As condições meteorológicas das últimas horas parecem ser mais favoráveis, acrescentou a ministra do Interior, Carolina Toha, descrevendo um fenómeno típico da costa do Pacífico que produz muitas nuvens, humidade elevada e, por conseguinte, temperaturas mais baixas.", acrescentou.O incêndio de Las Tablas, o maior da região de Valparaíso, continua ativo e "cobre um perímetro de 80 quilómetros”, acrescentou Carolina Toha.

A onda de calor, resultante do fenómeno climático El Niño, atinge atualmente o sul da América Latina, a atravessar o verão, provocando incêndios florestais agravados pelo aquecimento global. Depois do Chile, a onda de calor ameaça Argentina, Paraguai e Brasil nos próximos dias.